Vandali so se dvakrat v enem tednu spravili nad plakate na temo strpnosti, prvi jo je skupil izdelek libanonskega umetnika Tareka Atrissija. Foto: Robert Waltl

Foto: Nestrpneži nad plakate na temo strpnosti

Hiša strpnosti o umetnosti proti nestrpnosti

1. april 2017 ob 18:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

V petek so vandali spet posegli v dela petih izmed 23 umetnikov, ki so plakate na temo strpnosti razstavili na Trgu francoske revolucije v Ljubljani.

Avtor in kurator razstave v okviru festivala Hiša strpnosti je Mirko Ilić, mednarodno uveljavljeni umetnik, njegova predavanja Simboli sovraštva veljajo za pravo uspešnico. Med plakati z grafitarsko intervencijo sta se znašla tudi izdelek Novega kolektivizma in plakat slovitega Miltona Glaserja.

Plakati strpnosti so bili tako že drugič v tem tednu žrtve vandalizma, saj je bil v tednu, ki se izteka, natančneje v noči s 25. na 26. marec, že strgan plakat libanonskega umetnika Tareka Atrissija, ki so ga še pred odprtjem nadomestili s sveže natisnjenim plakatom, takšnim, kot ga je pripravil avtor.

Tovrstni vandalizmi, ki so se domnevno zgodili v času odprtja razstave v galeriji Vžigalica, jasno kažejo stanje družbe in dokazujejo, da so takšni in podobni festivali oziroma dogodki, kot je festival Hiša strpnosti, nuja, je v izjavi za javnost v imenu festivala organizatorjev Mini teatra in Judovskega kulturnega centra Ljubljana zapisala Urška Comino.

A. K., foto v galeriji: Miha Fras