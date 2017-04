Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! La Seine Musicale obsega avditorij za koncerte klasične glasbe, večjo dvorano za prireditve, več snemalnih studiev, teras in restavracijo. Foto: AP Stavbo je zasnoval japonski arhitekt Shigeru Ban, ki je oblikoval tudi Center Pompidou v Metzu, skupaj s svojim francoskim kolegom Jeanom de Gastinesom. Foto: AP Sorodne novice Hamburška filharmonija s koncertom Einstürzende Neubauten prestala preizkus statike Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Novo koncertno prizorišče futurističnega videza v Parizu

Odprl ga je koncert Boba Dylana

28. april 2017 ob 09:48

Pariz - MMC RTV SLO

Sredi vzdušja, ki je prevevalo Pariz pred prvim krogom francoskih predsedniških, so tako rekoč na reki Seni, ki teče skozi prestolnico države, odprli novo koncertno dvorano.

Okrogla konstrukcija, ki so jo poimenovali La Seine Musicale, se nahaja na otočku Seguin na reki Seni v zahodnem predmestju francoskega glavnega mesta. Pravzaprav se nahaja na mestu, kjer je nekoč stala tovarna avtomobilov Renault.

Stavba je stala več kot 170 milijonov evrov, meri približno 35.000 kvadratnih metrov. Obsega pa avditorij za koncerte klasične glasbe s 1.150 sedeži, dvorano za prireditve s 4.000 do 6.000 sedeži za koncerte različnih zvrsti, več snemalnih studiev, teras in restavracijo. Poleg koncertne dejavnosti in siceršnjega druženja bo gostila tudi razstave.

Kot križarka s stekleno kupolo

Zgradbo sta zasnovala francoski arhitekt Jean de Gastines in japonski arhitekt Shigeru Ban, ki je oblikoval tudi Center Pompidou v Metzu. Z njeno obliko - spominja namreč na križarko s stekleno kupolo jajčaste oblike - sta arhitekta želela opomniti na industrijsko preteklost, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V francoski prestolnici upajo, da bo to novo koncertno prizorišče postalo dom glasbe, čeprav ima veliko konkurenco v novi Pariški filharmoniji, ki so jo odprli leta 2015 in razpolaga z 1.900 sedeži.

V Parizu pa se nahaja tudi slavna dvorana Olimpija, kjer so nastopala zvezdniška imena, kot so Edith Piaf, Jeff Buckley, The Beatles in David Bowie. Na odru La Seine Musicale pa je kot prvi koncertiral nobelovec Bob Dylan.

