Foto: "Omledne" bafte vendarle z nekaj presenečenji

Največ nominacij za Deželo La La

12. februar 2017 ob 16:13,

zadnji poseg: 13. februar 2017 ob 09:16

London - MMC RTV SLO/STA

Dežela La La ostaja film, ki ga bo na oskarjih 26. februarja očitno težko premagati, saj je najbolj prepričala tudi britansko akademijo.

Poleg nagrade za najboljši film leta, najboljše kamere in najboljše izvirne glasbe je Damien Chazelle odnesel kipec za najboljšo režijo, Emma Stone pa za najboljšo glavno žensko vlogo. Dežela La La je bila sicer nominirana za največ, 11 baft, tako da končni izkupiček petih kipcev niti ni tako sanjski, kot se morda sliši.

Sicer pa so nagrade, ki so vseeno malce specifične, saj dajejo več poudarka na britanski film in predstave, bolj ali manj utrdila oskarjevske favorite, čeprav brez presenečenj ni šlo.

Manchester by the Sea se je moral zadovoljiti z nagrado za najboljši izvirni scenarij (Kenneth Lonergan) in najboljšo moško vlogo (Casey Affleck), medtem ko je za presenečenje v kategoriji stranskih vlog poskrbel britanski adut Dev Patel, ki je nagrado pred nosom speljal favoriziranemu Mahershali Aliju (Mesečina). Pri ženskah vse po pričakovanjih - Viola Davis (Fences) ostaja trdno na poti do prvega oskarja.

In še nekaj preostalih pomembnejših nagrad: bafta za najboljši prirejeni scenarij je šla v roke Luku Daviesu za film Lion, najboljši tujejezični film je postal Savlov sin (Poljska), najboljši dokumentarni film Netflixov 13th ameriške režiserke Ave DuVernay, za montažo je bil nagrajen Greben rešenih, za zvok Prihod, za kostumografijo pa Jackie.

Najboljši britanski film je Jaz, Daniel Blake legendarnega Kena Loacha, medtem ko je občinstvo nagrado vzhajajoče zvezde podelilo 20-letnemu britanskemu igralcu Tomu Hollandu (Kapitan Amerika, Izgubljeno mesto Z).

Osmoljenec večera je (poleg Mesečine) prav gotovo tudi Tom Ford, ki je s svojim drugim filmom Nočne ptice navdušil kritike, a kljub devetim nominacijam ostal praznih rok.

Kot je pred podelitvijo za revijo Sun dejal neimenovani vir, zaposlen pri Bafti, so bili organizatorji zaskrbljeni, da bi politični protest - zahvalni govori, usmerjeni proti Trumpovim ukrepom, so se zvrstili na tako rekoč vseh podelitvah filmskih nagrad to sezono - odtegnil pozornost nagradam, govorilo se je celo o cenzuri.

A strah je bil odveč, podelitev je bila po pisanju britanskih medijev dokaj omledna in le redki izmed nagrajencev so bili pri svojih zahvalah politični. Eden redkih, ki so se lotili te "neprijetne" teme, je bil že omenjeni veteranski režiser, 80-letni Ken Loach, ki je britansko vlado označil za "okrutno", pri čemer se je nanašal na odnos do najranljivejših slojev prebivalstva (tematiko je obdelal tudi v nagrajenem filmu), pa Viola Davis, ki je opozorila, da je letošnja sezona nagrad, v kateri ne manjka temnopoltih nominirancev, najbrž zavajajoča, saj se pri ugibanjih za naslednje leto že opaža povratek k trendu "bele prevlade" v filmski industriji.

Lani je šla bafta za najboljši film Alejandru G. Iñárrituju za zgodovinsko pustolovsko dramo Povratnik, ki je večer sklenil s petimi nagradami - ena je šla v roke glavnega igralca Leonarda DiCapria.

M. K., K. S.