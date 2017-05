Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tukaj je umrl Picasso, se glasi naslov umetniškega dela Eugenia Merina. Foto: Reuters Eugenio Merino se v svojih delih ukvarja z družbenokritičnimi temami in želi opazovalce izzvati, da podvomijo v splošno razširjene 'resnice' Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: "Mumija" velikega Picassa, ki ga v Malagi prodajajo turistom

Slavno ime 20. stoletja je donosna atrakcija

6. maj 2017 ob 10:51,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 11:09

Malaga - MMC RTV SLO

V Malagi, rojstnem kraju velikega umetnika Pabla Picassa, na podstavku počiva model njegovega trupla z zaprtimi očmi in sklenjenimi rokami.

Pokojni sloviti umetnik, ki je svoje subjekte preobrazil v kubistične abstrakcije, sicer nikoli ni bil balzamiran, ga je pa Eugenio Merino kar srhljivo realistično izdelal iz silikona, smole in steklenih vlaken, uporabil je tudi človeške dlake in, kot omenjeno, resnična oblačila in obutev, kakršne je nosil Picasso značilno mornarsko majico in črne espadrile. Španski umetnik Merino (1975) je tudi sicer znan po hiperrealističnih replikah trupel diktatorjev, med drugim je izdelal "domačega" Francisca Franca.

Picassova dediščina kot donosen posel

Picasso počiva v sobici v prostorih kulturnega inštituta Alliance Francaise, njegov "mavzolej" je končna postaja ture, ki obiskovalce vodi po znamenitostih iz slikarjevega življenja. Vse skupaj se sliši kot še ena vaba za turiste, a, kot pravijo pobudniki projekta, sta tako tura kot "mumija" v resnici kritika načina, na katerega mesto Malaga slavnega rojaka zlorablja v komercialne namene.

"Projekt je kritika množičnega turizma in kulturne industrije v mestu kot znamki, pod katero turizem deluje v nasprotju s potrebami prebivalcev in namesto resničnosti ustvarjajo umetna prizorišča," so v izjavi za javnost sporočili iz umetniške skupine Los Interventores.

Njihov sprehod po točkah iz Picassovega življenja vodi mimo cerkve, v kateri je bil umetnik krščen, njegove šole in arene za bikoborbo, nato pa se konča z njegovim truplom, razstavljenim blizu marmornega nagrobnika, na katerem piše: "Tukaj počiva naš dober prijatelj Pablo Picasso (1881-1973)."

Pablo Picasso - slikar, kipar, scenograf, pesnik, dramatik ... velja za enega največjih in najvplivnejših umetnikov 20. stoletja. V izjemno plodoviti in dolgi karieri je dosegel svetovno slavo, poznajo ga tako rekoč vsi, tudi tisti, ki jih umetnost ne zanima. Poleg zvezdniškega statusa si je poleg velikega števila ljubimk nabral izjemno bogastvo.

Večino svojega odraslega življenja je preživel v Franciji, kjer je, star 91 let, tudi umrl. Pokopan je v dvorcu iz 14. stoletja v vasi Vauvenargues v Provansi, ki je v lasti njegove pastorke Catherine Hutin-Blay, hčere Picassove muze in druge žene Jacqueline Roque. Slednja se je po smrti moža, ki ga je oboževala, vdala alkoholu in 13 let kasneje storila samomor.

A. K.