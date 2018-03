Foto: Podelitev oskarjev ali okronanje sezone podeljevanja filmskih nagrad

Fotoutrinki s podelitve oskarjev v Los Angelesu

5. marec 2018 ob 13:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kot slavljenec večera je s podelitve oskarjev odšel režiser Guillermo del Toro, mehiški mojster pravljičnih alegorij, saj je njegov film Oblika vode odnesel tako oskarja za režijo kot tudi za najboljši film, ob teh dveh pa še oskarja za najboljšo glasbeno podlago in za najboljšo scenografijo.

Z jubilejno 90. podelitvijo oskarjev se je sklenila še ena sezona podeljevanja filmskih lovorik. "Letos ne smemo zamočiti, letos je okrogla obletnica. Oskar je star 90 let - torej verjetno sedi doma in gleda Fox News," je dejal voditelj večera komik Jimmy Kimmel, ki je bil v tej vlogi drugo leto zapored. "Na prvi podelitvi, pred 90 leti, so nagrado za najboljši film podelili dvema filmoma: torej nekaj podobnega kot to, kar smo naredili lani," se je obregnil ob lansko zagato z razglasitvijo najboljšega filma.

MMCanaliza z Ano Jurc in Andrejem Gustinčičem: "Oblika vode je ideološko in moralno najustreznejši film tega leta."



Večina letošnjih nagrajencev je bila kar pričakovana, nemara prvo večje presenečenje večera je bil oskar za najboljši izvirni scenarij, ki je šel v roke Jordana Peela, avtorja predloge za satiro o rasnih odnosih v Ameriki v obliki grozljivke Zbeži!.

Tukaj je seznam nagrajencev v vseh kategorijah, spodaj pa si lahko pogledate še nekaj fotoutrinkov oskarjevskega večera.

Najboljši film: Oblika vode

Režija: Guillermo del Toro (Oblika vode)

Fotografija: Roger A. Deakins (Iztrebljevalec 2049)

Igralka v glavni vlogi: Frances McDormand (Trije plakati pred mestom)

Igralec v glavni vlogi: Gary Oldman (Najtemnejša ura)

Igralka v stranski vlogi: Allison Janney (Jaz, Tonya)

Igralec v stranski vlogi: Sam Rockwell (Trije plakati pred mestom)

Izvirna pesem: Remember Me (Koko in velika skrivnost)

Glasbena podlaga: Alexandre Desplat (Oblika vode)

Scenarij po izvirni predlogi: Jordan Peele (Zbeži!)

Prirejeni scenarij: James Ivory (Pokliči me po svojem imenu)

Kratki igrani film: The Silent Child

Kratki dokumentarni film: Heaven Is A Traffic Jam on the 405

Kratki animirani film: Dear Basketball

Montaža: Lee Smith (Dunkirk)

Posebni učinki: John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Richard R. Hoover (Iztrebljevalec 2049)

Animirani celovečerec: Koko in velika skrivnost

Tujejezični film: Čile (Fantastična ženska)

Scenografija: Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin (Oblika vode)

Mešanje zvoka: Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo (Dunkirk)

Montaža zvoka: Richard King, Alex Gibson (Dunkirk)

Celovečerni dokumentarec: Icarus (Bryan Fogel in Dan Cogan)

Kostumografija: Mark Bridges (Fantomska nit)

Maska in oblikovanje pričesk: Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick (Najtemnejša ura)

P. G., foto: EPA