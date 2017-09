Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po burnem obdobju v New Yorku in vrnitvi v domovino, kjer je najprej delala na področju trgovanja z umetninami, se je Kusama v sedemdesetih prostovoljno odločila za življenje v psihiatrični ustanovi. Njena dela so večinoma zaznamovana prav s hrepenenjem po pobegu pred duševnimi težavami. "Če ne bi bilo umetnosti, bi se ubila," je nekoč dejala. Foto: Reuters Muzej Jajoi Kusama je našel dom v tokijskem predelu Šindžuku, uradno pa naj bi ga odprli 1. oktobra. Muzejsko stavbo s petimi nadstropji je oblikoval arhitekturni biro Kume Sekkei, dokončali so jo že leta 2014, a 88-letna Kusama dolgo ni razkrila, kakšen je njen namen. Foto: EPA Dodaj v

Foto: Prva dama japonske avantgarde vabi v svoj pikasti svet

1. oktobra se odpira Muzej Jajoi Kusama

27. september 2017 ob 11:05

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Dela japonske avantgardne umetnice Jajoi Kusama so med najdražje prodajanimi deli katere koli živeče umetnice. Pri 88 letih dama še vedno svoje dneve preživlja v ateljeju in tudi nima kakih načrtov za upokojitev.

Ljubitelji (pa tudi le bežni znanci) umetnosti jo že vrsto desetletij poznajo motivih buč, površinah, skoraj obsesivno pokritih s pikami in čarobnih "sobah neskončnosti" (Infinity Rooms), ki jih ustvarja s pomočjo zrcal. Njene razstave so v zadnjih letih med najbolj obiskanimi, leta 2014 pa je njena slika na dražbi lastnika zamenjala za 7,1 milijona dolarjev (to je skoraj rekord za najdražje prodano delo živeče umetnice). A Jajoi Kusama niti slučajno ne razmišlja o tem, da bi upočasnila tempo. "Od približno desetega leta starosti naprej slikam, od jutra do večera. Še zdaj ne mine niti en dan, da ne bi slikala," je zaupala izbrani četici novinarjev v svojem studiu.

Fantastične vizije (v čisto dobesednem smislu)

Kusama se je v New York napotila pri 27 letih. Renome si je ustvarila predvsem s svojim slikarskim opusom. Njegovi prepoznavni motivi imajo zelo specifičen vir navdiha: umetnici se že od otroških let dalje prikazujejo halucinacije utripajočih luči, pik in rož.

V šestdesetih je bil umetnica seveda del protivojnih protestov, s svojim delom pa je med drugim navdahnila umetnike, kot so Donald Judd, Andy Warhol, Joseph Cornell in Claes Oldenburg. Kljub temu danes ugotavlja, da ji je New York "povzročil nevrozo". Leta 1977, nekaj let po vrnitvi v domovino, je prostovoljno odšla v psihiatrično ustanovo, kjer živi še danes. Vsako jutro jo sicer odpeljejo v bližnji studio, kjer nato cel dan ustvarja. "Še vedno imam halucinacije," prostodušno priznava Kusama, ki je že na daleč prepoznavna tudi po svoji ognjeno rdeči lasulji in pisanih oblačilih, potiskanih z motivi njenih umetnin. "Pike priletijo z vseh smeri- na moja oblačila, na tla, na strop in na stvari, ki jih nosim v rokah. In jaz jih rišem."

Pike, s katerimi si je ustvarila ime, bodo tudi vodilna tema muzeja z njenim imenom, ki vrata odpira 1. oktobra; našli jih boste celo na stranišču, kjer jih še dodatno množijo zrcala. Med markantnejšimi eksponati po tudi zrcalna "Soba neskončnosti", polna pikastih buč, in pa detajlirane črno-bele risbe velikih dimenzij.

Umetnica, ki trenutnih razmer v svetu noče komentirati (razen toliko, da poudari, kako sovraži vojno), bi rada s svojim muzejem "pozitivno prispevala svetu". "Na vsak mogoč način bi rada svojo ljubezen prelila v človeštvo, v up družbe brez vojn. Vsak dan bi rada čutila hrepenenje po boju za dobro človeštva."

