Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Damjan Gale iz serije Plečnikovi stebri. Kot so zapisali v galeriji, je bil Gale fotograf nemirnega ustvarjalnega duha. Težil je k absolutni tehnični dovršenosti fotografij, ki jih je v svoji temnici sam razvijal. Večji del njegovega opusa je nastajal vzporedno v črno-beli in barvni tehniki, četudi je sam bolj verjel v izpovedno moč črno-bele fotografije. Foto: Galerija Jakopič V središču bodo vintage fotografije, ki jih je Gale ob pripravi razstav in objav razvijal sam in ki so danes najdragocenejši del njegovega ohranjenega opusa. Foto: Galerija Jakopič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Prva retrospektiva Damjana Galeta, arhitekta svetlobe

Veličasten opus avtorskih fotografij

28. marec 2017 ob 10:38,

zadnji poseg: 28. marec 2017 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Če je Janez Kališnik pionir arhitekturne fotografije pri nas, je Damjan Gale tisti fotograf, ki je omogočil teoretska razmišljanja o arhitekturni fotografiji kot žanru, in to področje temeljno zaznamoval.

V Jakopičevi galeriji bodo drevi ob 19.00 odprli retrospektivno razstavo arhitekturne fotografije Damjana Galeta, arhitekta, ki je med letoma 1974 in 1993 ustvaril veličasten opus avtorskih fotografij. V središču bodo vintage fotografije, ki jih je Gale ob pripravi razstav in objav razvijal sam in ki so danes najdragocenejši del njegovega ohranjenega opusa.

Druge fotografije, predstavljene na razstavi, so izdelane v digitalni tehniki, z osnovo v izvirnih negativih, ki jih danes hrani Arhiv Damjana Galeta. Razstavo spremlja tudi prva pregledna monografija o Galetovem delu, ki prinaša več kot 180 črno-belih in barvnih fotografij.

Gale se je rodil leta 1946 v Ljubljani. Njegovi prvi avtorski stvaritvi sta bili scenografiji za gledališki predstavi Mestnega gledališča ljubljanskega, ki ju je režiral njegov oče, Jože Gale. Prva je nastala še med njegovim študijem na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer je leta 1970 diplomiral.

Po diplomi se je zaposlil kot projektant na Investicijskem zavodu za gradnjo Trga revolucije v Ljubljani, v biroju svojega profesorja Edvarda Ravnikarja, in sodeloval pri njegovih projektih. Že med gradnjo Trga revolucije v zgodnjih 70. letih preteklega stoletja je fotografiral arhitekturo, leta 1978 pa se je dokončno odločil za poklic fotografa in samostojno ustvarjalno pot.

"Zlata" 80. leta

Za obdobje njegovih največjih dosežkov veljajo 80. leta preteklega stoletja. Leta 1982 je v Ljubljani prvič razstavil serijo fotografij Plečnikovih stebrov, razstava je doživela velik uspeh v Italiji, zatem pa potovala po vsem svetu in je danes verjetno Galetova najbolj prepoznavna fotografska serija.

Leta 1986 je Boris Podrecca pripravil prvo mednarodno predstavitev opusa Jožeta Plečnika in na razstavi v pariškem Centru Pompidou so Galetove fotografije pomenile bistveni del njene vizualne podobe. Istega leta je Galeta v Pariz vodil tudi mednarodni projekt Trouver Trieste; zanj je pripravil fotografsko serijo, ki je njegovo najbolj osebno izpovedno in avtorsko delo. V okviru predstavitve Trsta v Parizu je bila na ogled v prvem nadstropju Eifflovega stolpa.

Gale je tudi redno sodeloval na Piranskih dnevih arhitekture in za to priložnost leta 1992 zasnoval serijo Piranski dialogi, ki jo odlikuje pretežno avtorska poetika. Bil je dolgoletni urednik fotografije Arhitektov bilten, v okviru DESSE (Trajna delovna skupnost samostojnih kulturnih delavcev – arhitektov), katere soustanovitelj je bil, pa so izšle številne monografske publikacije, koledarji in zborniki z njegovimi fotografijami. Kot fotograf je sodeloval tudi v skupini Kras.

Za svoje delo je prejel številne nagrade doma in v tujini, nazadnje leta 1986 Plečnikovo medaljo za svojo edino pregledno razstavo Fotografija arhitekture. Preminil je na prvi pomladni dan leta 1993 na poti med Strunjanom in Ljubljano, piše v njegovi biografiji na spletni strani Arhiva Damjana Galeta.

Razstava z naslovom Damjan Gale - arhitekt svetlobe bo v Galeriji Jakopič na ogled do 4. junija.

A. K., avtorske fotografije objavljamo z dovoljenjem Galerije Jakopič