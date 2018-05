Foto: Prvi odzivi na "mladega Hana Sola"

Svetovna premiera spektakla Solo: Zgodba Vojne zvezd

11. maj 2018 ob 16:04

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

V četrtek je nad Hollywoodskim bulvarjem lebdela ogromna replika Milenijskega sokola; na rdeči preprogi pod njo se je Chewbacca sprehodil na premiero spektakla Solo: Zgodba Vojne zvezd, naslednje v seriji obzgodb v najslavnejši franšizi vseh časov. Solo je pripoved o mladih letih najdrznejšega tihotapca v galaksiji.

Studio Disney ne skopari, ko gre za franšizo, ki jim prinaša največje zaslužke: zaprli so več ulic in napolnili dve starinski kinodvorani v središču Hollywooda, kjer so film predvajali za izbrane goste, med katerimi sta bila tudi oče franšize George Lucas in direktor Amazona Jeff Bezos.

Navadni smrtniki po svetu bodo lahko film videli od 23. maja naprej, na slovenski redni spored prihaja 24. maja, "ekskluzivna premiera", tako distributer 2i film, pa bo že 21. maja v Kranju.

Najbrž ni nobena novica več, da je vlogo Hana Sola, ki je antologijska po zaslugi Harrisona Forda, v predzgodbi prevzel 28-letni Alden Ehrenreich. Spoznali bomo namreč mladega Sola, ki se šele uči pilotirati in nima lastnega vesoljskega plovila. Bolj po spletu okoliščin kot kako drugače se zaplete v nevarno misijo v "galaksiji daleč, daleč stran".

Produkcijo filma so mnogi analitiki spremljali precej zaskrbljeno, saj je nekje na sredi procesa studio odredil dodatna snemanja in odpustil prvotna režiserja Phila Lorda in Chrisa Millerja. Vajeti je prevzel veteran Ron Howard, a to ni zadušilo govoric, da je projekt kaotičen, Ehrenreich pa menda nedorasel svoji nalogi. "Šlo je za zelo neobičajne okoliščine in vse skupaj sem vzel za nekakšen izziv," je Howard priznal na rdeči preprogi pred premiero. "In zdaj sem silno vesel, da sem vskočil."

Na premiero so poleg Howarda prišli še igralci Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover in Woody Harrelson, družbo jim je delal še Chewbacca in četica jurišnikov.

Analitiki napovedujejo, da nobene govorice o težavni produkciji ne bodo odvrnile zvestih oboževalcev: napoved zaslužka za premierni konec tedna se trenutno giblje okrog 185 milijonov dolarjev. vseeno pa se marsikdo sprašuje, kako se bo Ehrenreich, ki ga poznamo samo po komediji bratov Coen Ave Cezar!, obnesel v eni od antologijskih vlog popkulture.

na četrtkovi premieri so menda iz publike odmevali vriski in navijanje ob ključnih prizorih: ko Han spozna svojega bodočega kopilota Chewbacco, ko prvič sede za krmilo Milenijskega sokola in ko mu pot prvič križa tihotapski kolega Lando Calrissian (igra ga Donald Glover).

Premiere se je udeležil tudi Mark Hamill, Luke Skywalker v petih dosedanjih filmih Vojne zvezd, ter Billy Dee Williams, ki je bil Calrissian v filmih Imperij vrača udarec in Jedijeva vrnitev.

V Solu mladi Lando "še ne ve čisto dobro, kaj počne," je o svojem liku pripomnil Glover. "Mislim, da zna preživeti in pri tem vzbujati vtis, da je to lahko. Da je seksi."

Kakšni so bili prvi odzivi?

Čeprav nekateri komentatorji opozarjajo, da je film na trenutke okoren in šepa, je bil večini prvih gledalcev všeč, češ da je zabaven in "epski". Scenarist in producent Adam Goldberg je tvitnil, da "lahko kar obupaš nad gledanjem filma, če te Solo ne osreči". Perri Nemiroff, ki filme recenzira za spletno stran Collider, je sicer pohvalila Donalda Gloverja in Phoebe Waller-Bridge v vlogi droida L3-37, bi si pa želela "več energije in globine".

Kritik Mike Ryan ugotavlja, da "film niti ne skriva, da hoče biti začetek samostojne franšize", in mu priznava, da je zelo zabaven, "ko se enkrat pojavi Lando, ki je fantastičen". Filmski bloger John Campea nas opozarja, da nas ne čaka "najboljši film leta ali kaj takega", da pa se bomo ob njem zelo zabavali.

"S težko nogo pohodijo pedalo nostalgije, začetek je malo naporen, ampak večino časa si nisem mogel zbrisati nasmeška z obraza," priznava kritik Joel Meares.

A. J.