Foto: Ruska avantgarda, ki je motive revolucije spravila na porcelan

28. april 2017 ob 13:52

Basel - MMC RTV SLO

Prvič v zgodovini je na ogled postavljen porcelan z motivi ruskih umetnikov, kot so Kazimir Malevič, Vasilj Kandinski in Nikolai Suetin, ki prinaša revolucionarne motive na "belem zlatu".

Na razstavi, naslovljeni Malevič, Kandinski in revolucionarni porcelan. Ruske mojstrovine umetnosti in belega zlata od 1917 do 1927, je namreč na ogled okoli 300 porcelanastih izdelkov iz zasebnih zbirk. Te je v desetletju, ki je sledilo revoluciji, poslikalo 64 ruskih umetnikov, med katerimi je tudi kar nekaj predstavnic ženskega spola.

Po njihovih načrtih pa so izdelani tudi krožniki, vrčki, skodelice in drugi kosi, na katerih so pristali motivi na temo ruske revolucije. Postavitev zaokrožujejo risbe in modeli za te porcelanaste kose nekaterih umetnikov, med njimi so tudi načrti slikarja Davida Jakersona. Večina kosov, ki so razstavljeni je unikatnih ali pa so bili izdelani v zelo omejenih serijah.

Z industrijskim oblikovanem do širših množic

Mojstrovine so nastale v duhu ruske revolucije, ko se je začelo belo zlato, kakor tudi imenujemo porcelan, poleg propagandnih in didaktičnih namenov uporabljati tudi drugače. V 20. letih minulega stoletja je namreč industrijsko oblikovanje bilo v razcvetu in zato so se mnogi umetniki odločili, da se posvetijo temu kot umetnostni obliki, ki bo njihovo ustvarjanje pripeljala do čim širših ljudskih množic.

Z besedno zvezo ruska revolucija pravzaprav imenujemo vrsto revolucij v ruskem cesarstvu, ki so se zgodile leta 1917 in so privedle do razpustitve caristične avtokracije in ustanovitve Ruske sovjetske federativne socialistične republike. Po prvi je bil cesar Nikolaj II. prisiljen odstopiti in tako je stari režim zamenjala začasna ruska vlada. V drugi pa je bila začasna vlada odstranjena in jo je nadomestila komunistična vlada boljševikov.

Poleg prej omenjenih umetnikov so s svojimi motivi porcelanaste kose, ki so jih torej tudi sami oblikovali, okrasili med drugim še Sergej Čekonin, Aleksej Vorobievski, Natalia Danko, Rudolf Vilde, Ivan Riznič, Vladimir Lebedev in Nikolaj Sverčkov. Razstava Malevič, Kandinski in revolucionarni porcelan. Ruske mojstrovine umetnosti in belega zlata od 1917 do 1927 je do 8. oktobra na ogled v muzeju Spielzeug Welten (slov. Svetovi igrač) v Baslu.

