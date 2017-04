Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V očeh mestnih oblasti je pichação bolj ali manj naključen vandalizem - za avtorje pa je to način, da "okolje naredijo za svoje". Foto: Reuters Oblastem nevidni umetniki plezajo po stavbah in kulturnih znamenitostih. Foto: Reuters Oglata, na prvi pogled runam podobna pisava bliskovito zavzema vse večji del Sao Paula. Foto: Reuters Slog, ki je je prvi navdih našel pri naslovnicah metalskih albumov iz osemdesetih, ima številne oboževalce na globalni grafitarski sceni. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Sao Paulo v vojni s "pichadorji", urbanimi grafitarji

Pichação, čisto poseben žanr grafitov

29. april 2017 ob 13:53

Sao Paulo - MMC RTV SLO/Reuters

Brazilski ulični umetnik Iaco je v približno eni minuti čez siv zid v Sao Paulu sedemkrat nakracal besedo "doria". Samo štiri minute pa je trajalo, da je na prizorišče "zločina" pridrvel oborožen policist, ga aretiral, stlačil v patruljni avto in ga odpeljal na bližnjo policijsko postajo. Boj proti grafitom je v brazilskem velemestu trenutno ena od prioritet.

Ob tem je treba omeniti, da sivi zid iz uvoda ni bil čisto navaden zid, grafitarjeva akcija pa je bila premišljena provokacija. Izbrani zid je bil del sveže prepleskanih pročelj vzdolž Avenije 23. maja, ki jih je nekaj tednov prej - v simbolični gesti boja proti vandalizmu - pomagal barvati župan João Doria.

Usoda muralov, ki so jih mestne oblasti zbrisale s 15 tisoč kvadratnih metrov zidov, je sprožila javno debato o svetovno znani grafitarski sceni največjega mesta v Južni Ameriki. Kakšno je njeno mesto v Dorievi viziji čistejšega mesta, ki jo popisuje v programu "Lepo mesto"?

Župan je medtem sicer že priznal, da je bila njegova odločitev za prepleskanje zidov ob prometni aveniji morda "prenagljena". Ves čas poudarja, da se ne bori proti barviti ulični umetnosti, pač pa proti posebni podskupini "agresivnih" grafitov, ki jim avtorji pravijo pichação.

Oglata, na prvi pogled runam podobna pisava bliskovito zavzema vse večji del Sao Paula: oblastem nevidni umetniki plezajo po stavbah in kulturnih znamenitostih. S svojim početjem jezijo mnoge, ki načeloma podpirajo druge oblike grafitov.

Eno je umetnost, drugo vandalizem

"Muralisti so umetniki in si zaslužijo naše spoštovanje," je Daria poudaril v nedavnem intervjuju. Obljubil je celo, da bo mesto naročilo nove projekte uličnih muralov. ""Pichação pa je nasilje ... To ni družbeni problem. To je problem mentalitete, kriminala." Župan pravi, da so od januarja, ko je zasedel svoj pšoložaj v mestni hiši, aretirali že več kot sto ljudi, ki so ilegalno kracali po zidovih. Kazen za pichação lahko znaša tudi do 10 tisoč realov (3 tisoč evrov), kar je približno deset brazilskih minimalnih plač. Grafitarji, ki si pravijo pichadores, napovedujejo, da bodo kljub temu še naprej plezali po nadvozih in stolpnicah.

Pichação je svoboda

"Kateri drug umetnik še tvega življenje za svoje ustvarjanje?," pojasni umetnik z vzdevkom Du. "Vsaka umetnost terja svobodo izražanja, pichação pa je sam po sebi svoboda izražanja. Svetu sporoča: Tukaj sem. ne da se me spregledati." Večina pichadorjev po stenah piše le svoje ulično ime ali pa ime svoje ekipe; včasih si privoščijo tudi kak krajši družbeni komentar. "Kdo je Doria?", je na primer trenutno napisano na kar nekaj zidovih.

Pichadorji med seboj ponavadi tudi tekmujejo v tem, kdo bo svoj podpis spravil na najnevarnejši oz. najvišji kraj - le redko kateri pa vandalizira dela konkurence. Čeprav je pichação tesno povezan z revnejšimi mestnimi četrtmi, izvedenci pravijo, da nima nobene zveze s tolpami in njihovim početjem.

Marsikdo tudi ne verjame, da ima smisel pichação kategorizirati drugam kot ostalo ulično umetnost; konec koncev so ta slog med drugim izpostavili na berlinskem bienalu, v fundaciji Cartier in na Tednu mode v Sao Paulu.

Legitimna umetniška smer?

Slog, ki je je prvi navdih našel pri naslovnicah metalskih albumov iz osemdesetih, ima številne oboževalce na globalni sceni ulične umetnosti. Odločna zagovornica je denimo fotografinja Martha Cooper, ki že štirideset let dokumentira urbane subkulture. "Velika oboževalka tega, kar se dogaja v Sao Paulu, sem. Izumili so lastno abecedo! Sploh ne gre za naključne geste vandalizma: na ta način okolje naredijo za svoje."

