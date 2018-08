Foto: Škotska se ponaša z novim muzejem, ki ga je zasnoval slavni Kengo Kuma

Muzej oblikovanja V&A Dundee odpirajo 15. septembra

Septembra svoja vrata odpira muzej oblikovanja V&A Dundee na Škotskem, zgradbo katerega je zasnoval biro slavnega japonskega arhitekta Kengo Kuma and Associates.

Arhitekturni biro je bil izbran na mednarodnem tekmovanju, dotični muzej pa je prva zgradba Kenga Kume (1954) na tleh Združenega kraljestva. V&A Dundee so si zamislili kot prostor, ki vabi vsakogar, da ga obišče, uživa in se druži v "dnevni sobi mesta", ter kot način, kako ponovno povezati mesto z obrežjem za Škotsko zgodovinsko pomembne reke Tay.

Ambiciozni obrežni projekt mesta Dundee

Muzej je osrednji podvig dobro milijardo evrov vredne nove ureditve tega obrežja, sicer 30-letnega ambicioznega projekta, ki bo posodobil Dundee, četrto največje mesto na Škotskem. Skupni stroški zasnove, gradnje in opreme muzeja so ocenjeni na dobrih 88 milijonov evrov.

Arhitekt stadiona za olimpijske igre 2020

Kumi, ki ga mnogi štejejo za najpomembnejšega japonskega arhitekta današnjih dni, je med drugim pripadla čast, da zasnuje stadion za olimpijske igre v Tokiu leta 2020. Vendar je bil pravzaprav druga izbira, saj so se zanj odločili, potem ko so odpovedali potrjeni projekt britansko-iraške arhitektke Zahe Hadid, za katerega se je izkazalo, da je predrag in preveč zamuden.

Zunanjščina z videzom škotskih pečin

Zunanjščino muzeja na Škotskem, gradnje katerega so se lotili leta 2015, sestavlja 2.500 po 3.000 kilogramov težkih in 4 metre debelih betonskih plošč. Zgradba ima 21 ločenih stenskih odsekov in nima ravnih zunanjih sten, s čimer so želeli ustvariti vtis škotskih pečin. Muzejska notranjost razpolaga z 8.000 kvadratnih metrov površine, pri čemer jih je 1.650 namenjenih galerijskim prostorom.

Prva razstava na ogled februarja

Medtem ko je zunanjščina zgradbe že dokončana, se bo dejansko opremljanje notranjščine začelo februarja. Uvodni konec tedna bo muzej v septembru zasedel 3D Festival, posvečen oblikovanju, glasbi in performansu. Prvo razstavo pod njegovo streho, naslovljeno Ocean Liners: Speed & Style, s katero bodo glede na napoved na spletni strani muzeja "na novo osmislili zlato dobo potovanja po oceanu", pa bodo odprli 3. februarja.

