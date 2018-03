Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Odkopano hišo poveljnika, ki leži približno 12 metrov pod nivojem postaje podzemne železnice, bodo arheologi utrdili in jo po delih prenesli na drugo lokacijo, nato pa naj bi jo ponovno prenesli na njeno izvorno mesto. Foto: beniculturali.gov.it Arheologi so v hiši poveljnika naleteli tudi na talne mozaike, ki jih v večini krasijo geometrijski elementi. Foto: beniculturali.gov.it "Gre za prvo vojašnico in prvi domus oziroma hišo poveljnika, izkopano v Rimu," je najdbo opisala vodja tamkajšnjih arheoloških izkopavanj Rosselle Rea. Foto: beniculturali.gov.it Sorodne novice Končno datirali nastanek največjih rimskih mestnih vrat severno od Alp Ob pomoči laserja očistili 1600 let stare freske rimskih katakomb Dodaj v

Foto: V rimskem podzemlju odkrili hišo poveljnika iz 2. stoletja

Povezana s pred dvema letoma odkritimi ostanki vojašnice

11. marec 2018 ob 11:18

Rim - MMC RTV SLO, STA

"Gre za prvo vojašnico in prvi domus oziroma hišo poveljnika, izkopano v Rimu," je med arheološkimi izkopavanji na liniji C rimske podzemne železnice odkrito hišo poveljnika kot izjemno najdbo opisala vodja izkopavanj Rosselle Rea.

Hiša poveljnika je zraven bližnje vojašnice, katere ostanke so odkopali že pred dvema letoma v bližini bazilike sv. Janeza v Lateranu, kjer bo stala postaja podzemne železnice Amba Aradam. Linija podzemne železnica od postaje Amba Aradam do cesarskih forumov naj bi sicer začela delovati leta 2021.

Izkopana, utrjena, prenesena, povrnjena

Približno 12 metrov pod nivojem postaje ležečo hišo poveljnika bodo arheologi utrdili in jo po delih prenesli na drugo lokacijo, nato pa naj bi jo ponovno prenesli na njeno izvorno mesto. Zato so v mestu prepričani, da bo to postala najlepša postaja podzemne železnice na svetu.

Po besedah vodje spomeniškovarstvene službe Francesca Prosperettija še ne vedo natanko, kako bodo to izvedli, da bo združljivo z linijo podzemne železnice, je po poročanju italijanske tiskovne agencija Ansa še dodal vodja spomeniškovarstvene službe.

Hiša je s stopniščem povezana s skupinsko spalnico vojašnice, ki je bila zgrajena v času cesarja Trajana, ki je živel med letoma 53 in 117, in nato povečana za časa vladavine Hadrijana, ki pa je živel med letoma 76 in 138. Arheologi so v hiši poveljnika našli tudi talne mozaike, ki jih v večini krasijo geometrijski elementi.

Pasje okostje, ležeče pred vrati

In tudi sicer je bilo v zadnjem času na območju okoli postaje Amba Aradam odkritih več arheoloških najdb. Lani so naleteli na ostanke rimske hiše iz 2. stoletja. Izjemna najdba spominja na arheološke najdbe v antičnih mestih Pompeji in Herkulaneum, saj prav tako priča o ujetem trenutku iz preteklosti. Hišo je namreč zajel požar, ki je v nekem trenutku ustavil življenje v njej. "Ogenj, ki je ustavil življenje, nam je omogočil, da si predstavljamo, kakšno je to bilo natanko v tistem trenutku."

Odkopali so dva prostora, v katerih so se ohranili zogleneli deli lesenega ostrešja in pohištva. Med izkopavanji pa so pred vrati na notranji strani hiše našli tudi pasje okostje. Domnevajo, da je pes med požarom ostal ujet v hiši. Poleg tega so našli ostanke še ene manjše živali, a še ne morejo določiti, katere, ter črno-bela mozaična tla.

Skrito bogastvo enega od sedmerice gričev

Sicer pa se arheologi posvečajo tudi izkopavanjem na južnem pobočju griča Celij, enega od sedmih rimskih gričev, kjer so v obdobju cesarstva stale razkošne aristokratske hiše, južneje od njih pa vojaške stavbe in vojašnica.

