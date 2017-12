Foto: Vloge, v katerih bo Jernej Šugman živel večno

Branko Djurić in Marko Pokorn sta "slovenski publiki dokazala, da se s pravo mero iskrivosti, veselja in situacijskega humorja 'nadrealisti' lahko 'rodijo' tudi Slovencem". "Morda se s Teatrom Paradižnik začenjajo časi, ko se bomo Slovenci iskreno smejali tudi svojim vrlinam in napakam, pa kakršnekoli že so," kot je leta 1995 žirija zapisala v utemeljitev viktorja za najboljšo razvedrilno oddajo. V teatru direktorja Huberta (Ivan Rupnik) so se križale in prepletale poti režiserja, igralcev, gasilca, garderoberja, snažilke in scenskih delavcev. Vezivo med njimi je bil duhoviti, neposredni vratar Veso (Šugman). Še danes posamezni skeči iz teh oddaj živijo na spletnih portalih, kjer komentarji pričajo o tem, kako ljube so bile Slovencem dogodivščine te druščine. Foto: Arhiv RTV SLO