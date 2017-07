Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Križarka Normandie je leta 1935 na odprto morje zaplula kot največja in najhitrejša potniška ladja na svetu; do danes ostaja najzmogljivejši potniški parnik, kar so jih kdaj zgradili. 139-krat je preplula ocean med Le Havrom in New Yorkom. Med drugo svetovno vojno je parnik zasegla ameriška mornarica in ga preimenovala v USS Lafayette. Foto: Victoria and Albert Museum Kopalke iz leta 1925 in rumen bikini iz leta 1937. Foto: Victoria and Albert Museum Kovčki, s katerimi sta potovala nesojeni britanski kralj in njegova ljubljena Wallis Simpson. Foto: Victoria and Albert Museum Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: vrnitev v zlato dobo luksuznih čezoceanskih plovb

Titanik je bil najslavnejša, a še zdaleč ne edina križarka svojega časa

31. julij 2017 ob 11:18

London - MMC RTV SLO/STA

Kdaj so se čezoceanska potovanja iz mukotrpnega, nevarnega početja prekvalificirala v luksuzno počitnikovanje za petičneže? Menda takrat, ko so ZDA začele omejevati množično priseljevanje in so ladjedelniške družbe iskale nov pristop, kako dolgo pot "prodati" drugemu tipu potnikov.

Cel kup zgodovinskih zanimivosti, kakršna je zgornja, bo sloviti britanski muzej oblikovanja Victoria & Albert naslednje leto zbral na razstavi Križarke - hitrost in slog (Ocean Liners: Speed & Style). Ohranjeni kosi notranje opreme in posodja ter oblačil in drugih predmetov potnikov z nekaterih najbolj znanih križark bodo pripovedovali o blišču na ladjah, kot sta bili Titanik ali Queen Elizabeth 2. Zbirka bo tako pričala tudi o oblikovalskih trendih v Evropi v tistem času.

Najbolj škandalozni (ne)kraljevi par svojega časa

Na razstavi bo med drugim mogoče videti nekatere izmed 100 kovčkov, s katerimi sta se Vojvoda Windsorski in njegova žena Wallis Simpson vkrcala na luksuzno križarko SS United States.

Iz Kanade bodo za razstavo v London pripeljali enega največjih ohranjenih kosov lesenega dekorativnega opaža iz salona prvega razreda na Titaniku. Opaž so iz vode potegnili leta 1912, potem ko je bila sama ladja že na oceanskem dnu.

Ladijske družbe so redno najemale najbolj znane oblikovalce tistega časa, da so njihove ladje opremili za petične goste, in tako je v Muzeju Victoria & Albert med drugim mogoče videti keramiko, ki jo je za križarko P&O oblikoval William de Morgan ali pa lakirane panele s francosko križarke Normandie, ki jih je ustvaril Jean Dunand.

Normandie: najzmogljivejši potniški parnik, ki nikoli ni zaživel kot bojna ladja

Potnike prvega razreda je pač najbolj privlačil - in definiral - glamur. Tako bo na razstavi med drugim mogoče videti škrlatno žensko svileno obleko, ki jo je na potovanju s križarko Normandie nosila Bernadette Arnal. Notranjo opremo so s križarke odstranili, ko jo je leta 1942 ameriška mornarica preurejala za vojaško službo. Ladja je med preurejanjem zaradi nemške sabotaže potonila v newyorškem pristanišču.

Modna revija na vodi

Videti bo mogoče tudi Diorjevo obleko, ki jo je nosila Marlene Dietrich, ko je leta 1950 s parnikom Queen Elizabeth priplula v New York, pa tudi z diamanti in biseri okrašeno Carterjevo tiaro, ki je preživela potop Lusitanie leta 1915.

Zgodbo o križarkah bo sicer na razstavi uvedla parna ladja Great Eastern, zadnji veliki projekt inženirja Isambarda Kingdoma Brunela, ki je bila ob času splovitve leta 1858 daleč največja ladja na svetu. Lahko je lahko prevažala do 4000 potnikov in plula na liniji med Veliko Britanijo in Avstralijo brez ustavljanja za gorivo. Brunel je umrl kmalu po krstni vožnji in nikoli ni izvedel, da Great Eastern ni bila dovolj donosna kot potniška ladja; prekvalificirati so jo morali v tovorno.

Zgodovinski pregled bo sklenila še ena velika ladja - Queen Elizabeth 2, ki je bila v uporabi med letoma 1969 in 2008 in velja za "poslednjo klasično križarko".

Razstava bo na ogled od 2. februarja do 10. junija 2018. V muzeju bodo - kot poklon vsemu razkošju na krovih - postavili tudi bazen, a v njem ne bo vode.

A. J.