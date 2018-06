Švedski spolni škandal na sodišču: Fotograf Arnault obtožen posilstva

Tožilka Christina Voigt ima za obtožnico dovolj dokazov

12. junij 2018 ob 20:23

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Švedsko tožilstvo je 71-letnega francoskega fotografa Jeana-Claudea Arnaulta obtožilo posilstva neimenovane ženske, ki naj bi jo oktobra 2011 prisilil v oralni spolni odnos, decembra istega leta pa še posilil med spanjem.

Zaradi obtožb proti Arnaultu letos ne bodo podelili Nobelove nagrade za literaturo.

Spolne zlorabe med letoma 1996 in 2017

Novembra lani je časnik Dagens Nyheter objavil izpovedi 18 žensk, ki trdijo, da so bile Arnaultove žrtve v časovnem obdobju med letoma 1996 in 2017. Med njimi so tudi žene in hčere nekaterih članov akademije. Arnault kakor Weinstein vse zanika, tožilka Christina Voigt pa je zatrdila, da ima za obtožnico dovolj dokazov.

Akademija sredi afere konflikta interesov

Povezava med akademijo in obtoženim fotografom je ta, da je Arnault poročen s sedaj že nekdanjo članico akademije, švedsko pesnico Katarino Frostenson.

Katarina Frostenson je kršila pravila o konfliktu interesov, ker ni razkrila, da je solastnica prireditvenega prostora, ki ga vodi njen mož in je v preteklosti od akademije prejemal sredstva.

Zaradi povezav akademije z Arnaultom in ker Katarina Frostenson ni bila izključena iz akademije, so v začetku aprila odstopili trije člani akademije - Peter Englund, Klas Ostergren in Kjell Espmark. Odstopila je tudi Arnaultova žena in še dva člana, med njima Sara Danius, sicer prva ženska na čelu akademije od njene ustanovitve leta 1786.

Šest članov odstopilo

Škandal #jaztudi, ki združuje pričevanja o spolnih zlorabah žensk s strani bogatih, slavnih in znanih moških in je lani izbruhnil v ZDA z nizom obtožb proti hollywoodskemu producentu Harveyjem Weinsteinom, je s tem pljusknil še na Švedsko.

Švedska akademija, ki podeljuje Nobelove nagrade za literaturo, je imela do izbruha škandala 18 članov, vendar jih je po prepirih, kako ravnati ob obtožbah spolnih zlorab in napadov, šest odstopilo - tako zdaj ni več niti kvoruma za izvolitev novih članov.

Zaradi škandala in usihanja članstva so v začetku sporočili, da Nobelove nagrade za leto 2018 ne bo razglasila do prihodnjega leta, ko bo razglašena skupaj z nagrado za 2019.

Akademija že večkrat nagrade podelila kasneje

Švedska akademija je tudi nagrajence iz let 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 in 1949 razglasila leto kasneje. Nagrad pa sploh ni podelila med prvo in drugo svetovno vojno, leta 1914, 1918, 1940, 1941, 1942 in 1943 ter iz še danes neznanih razlogov leta 1935.

N. Š.