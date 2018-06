Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 33 glasov Ocenite to novico! Ob svetilniku in pred cerkvico na južni strani Punte so arheologi lani odkopavali ostanke starejše hiše, ki je bila prislonjena na svetilnik, in del srednjeveškega piranskega obzidja. Foto: EPA Borut Krajnc je dokumentarni fotograf in fotoreporter tednika Mladina od leta 1991. Leta 2015 je spremljal begunski in migracijski val, ki je potekal tudi skozi Slovenijo. Foto: Facebook/Tam-Tam mestni plakati Dodaj v

Fotografija na Punti bo dopustnike opominjala na vsakdan beguncev

Sredi piranske cerkve Marije Zdravja fotografija beguncev in migrantov

2. junij 2018 ob 11:43

Piran - MMC RTV SLO, STA

V cerkvi Marije Zdravja na Punti v Piranu bodo zvečer odprli razstavo Boruta Krajnca z naslovom Pot. Večletni fotoreporter Mladine bo pravzaprav razstavil eno samo delo.

Fotografija v velikosti 150 x 225 centimetrov prikazuje begunce in migrante pri prehajanju zelene meje v Rigoncah 23. oktobra 2015.

Cerkev, ki se zajeda v morje

Kot je pojasnil Krajnc, bo fotografija do 19. avgusta razstavljena sredi izjemnega ambienta omenjene cerkve, znane tudi kot cerkve svetega Klementa, ki je zaradi bližine morja že precej načeta. Cerkev na rtu Punte se naslanja na svetilnik in nekdanjo utrdbo, ki je varovala meščane pred sovražniki z morja in nevarnostjo velikih valov.

Čas ni naključen

Odprtje razstave po njegovih besedah po naključju sovpada s parlamentarnimi volitvami in poteka, kot pravi, v času nestrpnosti do migrantov in beguncev, kar sam težko sprejema. "Ta razstavni, duhovni prostor tik ob morju ima tudi simbolni pomen in morda lahko spodbudi humanistični, intimni pogled na begunsko in migrantsko stisko," je dejal Krajnc in dodal, da je razstavo naslovil Pot, ker so se morali begunci in migranti podati na pot čez mejo, če so hoteli preživeti.

To pot lahko enačimo z blodnjo ali, kot je o razstavi zapisal pesnik in filozof Andrej Medved: "Pot: indoevropsko sent, visokonemško Wahna kot Wahnsinn, se pravi blodnja in norost ... Pot kot norost, a blodna pot, blodnja kot pot, je v resnici ena-in-edina Pot in (od)rešitev."

Borut Krajnc (1964) je dokumentarni fotograf in fotoreporter tednika Mladina od leta 1991. Na svoji fotografski poti od začetka 90. let konsistentno in poglobljeno obravnava lokalne in globalne družbenopolitične pojave ter odnose med politiko in gospodarstvom, pri čemer se loteva tako konceptualnih kot dokumentarnih pristopov. Leta 2015 je spremljal begunski in migracijski val, ki je potekal tudi skozi Slovenijo.

A. J.