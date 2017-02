Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Občasna razstava osvetljuje Pilona kot fotografa - umetnika v njegovem najplodnejšem ajdovskem obdobju in kot človeka, zavednega Primorca. Foto: Kosovelov dom Sežana Veno Pilon spada med najpomembnejše slovenske slikarje, grafike in fotografe 20. stoletja. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fotografije, na katerih je Veno Pilon ovekovečil podobo človeka s Krasa

Podobe izginule kulturne pokrajine iz obdobja 1922-1925

7. februar 2017 ob 12:50

Sežana - MMC RTV SLO/STA

Ko je Veno Pilon v dvajsetih letih 20. stoletja opazoval kraško pokrajino, je občudovanje spremljala grenka misel, da bi lahko pod nasilno fašistično oblastjo kulturna krajina, z njo pa tudi identiteta Kraševcev izginila. Odločil se jo je ovekovečiti v svoji "črni kišti", tedaj nastale fotografije bodo razstavljene v Sežani.

V galeriji Črni kot Kosovelovega doma Sežana danes ob 19.00 odpirajo fotografsko razstavo Veno Pilon – fotograf Krasa. Postavitev predstavlja zgodnje dokumentarne fotografije slikarja, grafika in fotografa, posnete med letoma 1922 in 1925. Razstavljene fotografije prikazujejo kraško pokrajino in v njej živeče ljudi ter njihov način življenja. Fotografije so nastale na začetku Pilonove fotografske poti, ki jo je še intenzivneje nadaljeval, ko se je leta 1928 preselil v Pariz, kjer je za nekaj časa celo opustil slikarstvo. Tedaj se je posvetil samo fotografiji, k njej pa se vračal vse do svojih zadnjih dni v rodni Ajdovščini.



Razstavo so zasnovali v Notranjskem muzeju v Postojni, v Sežano pa prihaja na povabilo Višje strokovne šole Sežana. V Notranjskem muzeju Postojna so jo postavili lanskega maja ob Mednarodnem dnevu muzejev v nizu občasnih razstav, tematsko vezanih na stalno razstavo o Krasu. Avtorica razstave Magda Peršič se je s Pilonovimi fotografijami prvič srečala pri zbiranju gradiva za razstavo Kras/ Muzej krasa pred štirimi leti.

Razstava predstavlja dve Pilonovi plati; na eni strani ga spoznamo kot umetnika v njegovem najplodnejšem ajdovskem obdobju, na drugi pa kot človeka, zavednega Primorca. Po besedah Magde Peršič je po njegovi zaslugi ohranjena podoba človeka s Krasa v nemirnih zgodovinskih okoliščinah in v neprijaznem naravnem okolju.

Pilonove fotografije, neprecenljiv vir etnologom in antropologom

Kljub tehničnim pomanjkljivostim gre za neponovljive vizualne posnetke, ki so neprecenljivi vir etnologom, antropologom in drugim družboslovcem ter humanistom pri proučevanju kulturne krajine Primorske v zadnjem stoletju. "Avtorjeva fotografska sporočilnost je brezčasna, danes prav tako pomembna kot pred skoraj stotimi leti, saj se kulturna krajina nenehno in vedno hitreje spreminja," še pravi avtorica razstave, ki bo odprta do 7. marca.

M. K.