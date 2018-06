Fotografinja slovenskih korenin, ki je v objektiv ujela Marilyn Monroe in Picassa

29. junij 2018 ob 10:52

Maribor - MMC RTV SLO

V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) nocoj odpirajo retrospektivno razstavo svetovno znane fotografinje slovenskih korenin Inge Morath. Svojo fotografsko pozornost je enako ljubeče namenjala neznanim računovodkinjam kot filmskim zvezdam, kakršna je bila Marilyn Monroe.

Razstava zajema celoten fotografski opus umetnice. Slovesni govornik ob odprtju prve retrospektivne razstave v Sloveniji in širši regiji bo Andreas Pawlitschek, direktor Avstrijskega kulturnega foruma Ljubljana.

Brezčasni portreti

Inge Morath spada med tiste umetnike, ki so na dolgih potovanjih dokumentirali prostrane kulturne prostore in skozi intenzivno ukvarjanje z ljudmi ustvarjali brezčasne portrete, so zapisali v UGM.

Velike umetnike 20. stoletja, kot so Pablo Picasso, Giacometti, Anaïs Nin in Alexander Calder, je fotografirala z enako intimnim pristopom kot neznane fante z ulic v Benetkah ali plesalce v majhnem baru v Španiji.

Fotografirala tudi Maribor

Na ogled bo več kot dvesto njenih del, ki predstavljajo njene prve fotografske projekte iz zgodnjih petdesetih let 20. stoletja v Španiji in Benetkah, obsežno serijo portretov umetnikov, ki jih je spremljala vse življenje, in sega od intenzivnega raziskovanja New Yorka, njenih potovanj vzdolž Donave vse do Romunije, do posnetkov iz Maribora ob koncu njenega življenja.

Z možem Arthurjem Millerjem sta živela v Roxburyju

Kustosa razstave sta Brigitte Blüml-Kaindl in Kurt Kaindl, pri postavitvi je pomagal tudi UGM-kustos Jure Kirbiš. Kurt Kaindl, osebni prijatelj Inge Morath in predstavnik Fotohof Salzburg, je z ženo Brigitte preživljal precej časa na posestvu v Roxburyju, kjer je Morath živela z možem Arthurjem Millerjem.

Tam je nastala obsežna serija fotografij, ki jo prav tako predstavljajo na razstavi. Zakonca Kaindl sta tesno sodelovala pri pripravi že sedmih razstav in publikacij, ki so bile na ogled po Evropi.

Veliko retrospektivno razstavo Inge Morath spremljata še dokumentarni film Avtorske pravice Inge Morath nemške filmske režiserke Sabine Eckhart in zelo osebne fotografije ateljejskih in bivalnih prostorov Morathove, ki jih je Kurt Kaindl posnel v obdobju več kot 15 let.

Članica agencije Magnum

Inge Morath, rojena leta 1923 v Gradcu v Avstriji, je bila med prvimi člani agencije Magnum.

Oče Edgar Mörath je izviral iz Nemčije in študiral na graški Tehniški univerzi. Mati Mathilde Wiesler je izhajala iz zelo spoštovane družine intelektualcev iz Slovenj Gradca.

Umrla med projektom o avstrijsko-slovenski meji

Mladost je preživela v različnih evropskih mestih, konec druge svetovne vojne je doživela v Berlinu, nato je sodelovala z Ernstom Haasom na Dunaju ter s Henrijem Cartierjem - Bressonom v Parizu. Po poroki s svetovno znanim dramatikom Arthurjem Millerjem se je leta 1962 preselila v ZDA. Njuna hčerka Rebecca Miller je filmska režiserka, znana po filmih Maggie ima načrt in Življenja Pippe Lee, in je poročena z igralcem z Danielom Dayem - Lewisem.

Inge Morath je vse življenje obiskovala Avstrijo, saj je v Gradcu živela njena mati. Čeprav njena družina po materini strani izhaja iz Slovenj Gradca in je del svoje mladosti preživela v majhni hiši tik ob slovensko-avstrijski meji, se je Morathova šele ob koncu svojega življenja fotografsko približala temu kulturnemu prostoru. Med pripravo knjige in razstave (Obmejni prostori) o avstrijsko-slovenski obmejni regiji je leta 2002 v New Yorku nenadoma umrla.

Razstavo si bo mogoče ogledati do 21. oktobra.

N. Š.