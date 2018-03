Francis Bacon: Warholova dela so dolgočasna, Johnsova pa trapasta

V javnosti so pogovori med Baconom in njegovim prijateljem Barryjem Joulom

30. marec 2018 ob 13:37

London - MMC RTV SLO

Na dan so prišli posnetki pogovora med slikarjem Francisom Baconom in njegovim prijateljem Barryjem Joulom, v katerih irski umetnik med drugim označi Warholova dela za "zelo slaba" in potoži, da Američane zanima le moda, ne pa tudi umetnost.

Joule se je odločil, da posnetke deli z javnostjo v pričakovanju razstave 60 Baconovih slik, ki bodo prvič na ogled v muzeju Vila Fiorentino v Sorrentu od 19. maja dalje. Slike je Joule do sedaj hranil v svoji zasebni zbirki, poroča Guardian.

Snemanje pogovorov pod posebnim pogojem

Z Baconom sta se spoznala leta 1978, ko ga je Bacon povabil na sosedski kozarec šampanjca. Živela sta namreč le 20 metrov narazen. Prijatelja sta ostala do slikarjeve smrti leta 1992. Njune pogovore je Joule občasno snemal, Bacon pa je pristal na snemanje pogovorov le pod pogojem, da jih Joule ne predvaja v javnosti vsaj dvanajst let po njegovi smrti.

V posnetkih umetnik razlaga o svojem odnosu do dveh velikih umetnikov dvajsetega stoletja, Anyja Warhola in Jasperja Johnsa. Umetnine Johnsa so se mu zdele trapaste. Ko ga je Joule vprašal, zakaj misli, da ljudje plačujejo neznanske vsote denarja za nakup slik, mu je slikar odgovoril, da "gre za modno muho, saj je to tisto, kar zanima Američane. Ne zanima jih umetnost, ampak le to, o čemer se trenutno govori.«

110 milijonov dolarjev za Johnsovo umetnino

Bacon je izrazil svojo osuplost nad tem, da so abstraktno sliko Napačen začetek Johnsa leta 1988 prodali za več kot 17 milijonov dolarjev. "Vse skupaj ni nič. Samo serija diagonalnih potez rdeče in modre barve v različnih smereh," je opisal kolegovo umetniško delo. 87-letnega Johnsa sicer opisujejo kot največjega živečega ameriškega umetnika. Ena od njegovih slovitih slik je bila v letu 2006 prodana milijarderju Stevenu Cohenu za 110 milijonov dolarjev.

V pogovorih se soseda obregneta tudi ob razstavo popart umetnika Anyja Warhola iz leta 1991 v londonski Kraljevi akademiji umetnosti. Po obisku razstave je Bacon pojasnil, da so "te slike resnično slabe. Ti Warholi so zelo slabi." O Warholu je povedal tudi, da se mu zdi dolgočasen. »Upal sem, da bodo njegova nova dela vsebovala vsaj nekakšno površno vznesenost, pa nimajo niti tega."

Mislil je, da bo pozabljen

Guardian poroča tudi, da naj bi Bacon nekemu drugemu prijatelju pred smrtjo rekel, da njegove slike ne bodo imele visoke vrednosti v prihodnosti in da bo gotovo pozabljen. Zgodilo se je ravno nasprotno, njegova ekspresionistično-nadrealistična dela na dražbah dosegajo najvišje cene. Leta 2013 so njegov triptih, tri študije Luciana Freuda, v New Yorku prodali zbirateljici Elaine Wynn za tedaj rekordnih 142,4 milijona dolarjev.

Leta 2004 je Joule podaril zbirko 1200 Baconovih skic, ocenjenih na 20 milijonov dolarjev, galeriji Tate v Londonu. V galeriji so gesto opisali kot eno najbolj velikodušnih daril, ki so jih kdaj koli prejeli.

N. Š.