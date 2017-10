Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Francis Bacon seveda ni bil Francoz in še manj Španec, pač pa angleški filozof, državnik in esejist. Foto: Wikipedia Dodaj v

Francis Bacon

(1561 - 1626)

1. oktober 2017 ob 19:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Francozi so modrejši, kot so videti, Španci pa so videti modrejši, kot v resnici so.

Ana Jurc