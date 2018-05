Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Petkov tradicionalno najmočnejši program prinaša v Kinu Šiška nastop francoske popatrakcije Ibeyi, poleg deklet iz Pariza pa bodo tisti večer nastopili še Nadah El Shazly, Naji ft. N'toko, KOKOKO!, Chromb!, The Brother Moves On in Fumaça Preta. Foto: EPA Letošnji program bo dober teden pred uradnim začetkom festivala uvedla ameriška folkustvarjalka Josephine Foster. Foto: M. Borthwick/ Druga godba V soboto, 26. maja, bo svoj novi albim predstavil eden najinovativnejših producentov trancea James Holden. Foto: Druga godba Nadarjeni glasbeniki iz Lyona Chromb!, ki lovijo za rep The Residents in sejejo glasbena semena tam nekje med Johnom Zornom in King Crimson, bodo nastopili v petek, 25. maja. Foto: Hazam-Modoff/Druga godba Dodaj v

Francoska popsenzacija Ibeyi in drugi aduti Druge godbe

Festival bo potekal od 24. do 26. maja

9. maj 2018 ob 20:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sprva bosta na oder stopila ameriška folkizvajalka Josephine Foster in duo Xylouris White, ki se v Ljubljano vrača z novo ploščo Mother. Zatem se bo začelo "zares". Festival Druga godba prinaša med drugim pop atrakcijo Ibeyi, egipčansko pevko Nadah El Shazly, izvajalko vzhodnoafriškega retropopa Alsarah in predstavnike novodžezovske scene The Brother Moves On.

34. mednarodni festival Druga godba, ki bo potekal od 24. do 26. maj, tudi letos poleg Ljubljane sega še v Piran in Kranj.

Pravzaprav se bo začelo že teden prej, in sicer 14. maja, ko bosta v Klubu CD-ja na uvodnem večeru nastopila Josephine Foster in duo Xylouris White. Ameriška folkpevka ima po besedah člana programskega odbora zavoda Druga godba Ljubljana Bogdana Benigarja izjemno prepričljiv nastop in zelo poglobljeno glasbo, ki spominja na najboljše folkglasbenike ZDA. Xylouris White, ki je pred nekaj leti že nastopil v Ljubljani, pa se tokrat vrača z novo ploščo Mother.

Celoten program festivala najdete tukaj.



V četrtek, 24. maja, se bo dogajanje preselilo predvsem v Piran, kjer bo na Tartinijevem trgu nastopila makedonska zasedba Ljubojna, trenutno ena najzanimivejših skupin iz Makedonije. V Montfortu pa bo mogoče slišati Alsarah & The Nubatones ter Dirtmusic. V Sudanu rojena Alsarah, ki trenutno živi v Brooklynu v ZDA, izvaja vzhodnoafriški retropop in se lahko pohvali z zelo uspešno kariero. V nasprotju z lani, ko so bili v Piranu storjeni uvodni koraki, bosta letos po Benigarjevih besedah zvok in luč bistveno boljša, za kar bo poskrbel Festival Novo mesto.

Tradicionalno najmočnejši petkov program bo potekal na treh ljubljanskih lokacijah. Novo prizorišče je Švicarija v ljubljanskem Tivoliju, tu pa sta še Kino Šiška in AKC Metelkova mesto, kjer bo letos program potekal le v dveh klubih - Gala hala in Channel Zero.

Organizatorji stavijo predvsem na pariški duo Ibeyi, trenutno eno največjih popatrakcij. Francoski glasbenici izvajata elektronski soul, ki izhaja iz kubanske tradicije yoruba in iz drugih afro-kubanskih godb ter nastopata na razprodanih koncertih po vseh celinah. Slišali ju boste lahko v Kinu Šiška.

V Švicariji bo prvič v Sloveniji nastopila egipčanska glasbenica Nadah El Shazly, veliko odkritij glasbene scene lanskega leta. Koncert bo po Benigarjevih besedah ponudil vpogled v brstečo podzemno sceno Kaira s svojevrstno zvočnostjo in odličnimi glasbeniki, tokrat v solistični različici. Na Metelkovi pa bodo med drugi nastopili The Brother Moves On, ki so trenutno vodilni predstavniki zelo vibrantne novodžezovske scene v Johannesburgu.

V soboto se bo dogajanje začelo v dopoldanskih urah. Na Vodnikovi domačiji v Šiški bodo najprej prišli na vrsto otroci, sledila bosta predavanje in performans, nadaljevalo pa se bo s koncertom skupine Les Filles de Illighadad na vrtu Vodnikove domačije, ki je še eno novo koncertno prizorišče festivala. Zasedbo iz Nigra vodijo ženske, tokrat bo v vlogi vodje benda po Benigarjevih besedah glasbenica, ki igra na električno kitaro. Igrajo zelo občuteno glasbo, ki nastaja v puščavskem predelu Nigra. Zasedba bo nastopila še na sklepnem koncertu v Layerjevi hiši Kranju.

Preostanek programa bo potekal v Kinu Šiška, kjer bo med drugim nastopil James Holden, eden najinovativnejših producentov trancea in didžejev, ki se z novim projektom in albumom prvič pojavlja v vlogi vodje benda, na čelu zasedbe The Animal Spirits. Nastopili pa bosta tudi dve domači zasedbi - Olfamštvo in BetaMyth.

V podpornem programu bo festival ponudil pogovore z glasbeniki, predavanja, performans in okroglo mizo. Dogodek organizira zavod Druga godba Ljubljana s koproducentoma CUK Kino Šiška in Cankarjevim domom.

M. K.