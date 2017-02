Francoski princ Burbonski želi, da njegovi predniki ostanejo pokopani na Kostanjevici

"Zakoniti dedič francoske krone"

19. februar 2017 ob 14:39

Kostanjevica nad Novo Gorico - MMC RTV SLO/STA

Francoski princ Ludvik Alfonz Burbonski je obiskal grobnico Burbonov v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici, kjer je pokopan zadnji francoski kralj Karel X. Izrazil je željo, da njegovi predniki ostanejo pokopani v Sloveniji.

Princ Ludvik Alfonz Burbonski, vojvoda Anžujski in vojvoda Cadiza, "zakoniti dedič" francoske krone, se je poklonil svojim prednikom iz rodbine Burbonov. Na Goriško je sicer prišel že v soboto kot gost grofice Karoline Levetzow Lantieri v palači Lantieri v Gorici. Udeležil se je maše v cerkvi frančiškanskega samostana na Kostanjevici v Novi Gorici, kjer ga je sprejel župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon, z dobrodošlico se mu je pridružil tudi župan Občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk.



Princ: Naj ostanejo tu

Ob ogledu grobnice pod cerkvijo na Kostanjevici, kjer so pokopani njegovi predniki, se je princ Ludvik Alfonz zahvalil frančiškanskemu samostanu za to, da varuje in vzdržuje grobnico. Dejal je, da spoštuje željo svojih prednikov, da želijo biti pokopani tu, zato ne bo podprl njihovega prenosa v Francijo.

Kostanjeviškemu frančiškanskemu samostanu je ob tej priložnosti izročil svetinjo svetega Ludvika, to je znamenitega kovanca iz starodavne kovnice francoskega denarja, je povedal pater Jernej Kurinčič.

To je bil prvi obisk princa Ludvika Alfonza v Sloveniji, vendar, kot je dejal, nikakor ne zadnji. "Želim se še vrniti in s seboj pripeljati tudi ženo in otroke," je poudaril princ.

Arčon: To je spodbuda za turizem

Novogoriški župan Arčon je s prinčevo željo zadovoljen, saj meni, da zadnji francoski kralj mora ostati na Kostanjevici. To je lahko dodatna spodbuda za razvoj turizma na Goriškem, ki bi v Novo Gorico pripeljala tudi več obiskovalcev iz Francije. Sicer pa se bosta župana s princem več pogovorila na slavnostnem kosilu.

Princ Ludvik Alfonz je pretendent t. i. španskih neolegitimistov za francoski prestol z imenom Ludvik XX. Pri tem mu predstavljata "konkurenco" Henrik Orleanski in daljni sorodnik Filip VI., zdajšnji španski kralj. Ludvik Alfonz, rojen 25. aprila 1974 v Madridu, je edini preživeli sin Alfonza Burbonskega (1936—1989), nekdanjega pretendenta za francoski prestol z imenom Alfonz III. Hkrati je Ludvik Alfonz po materini strani tudi pravnuk nekdanjega španskega diktatorja Francisca Franca, je za medije pojasnil zgodovinar Renato Podbersič.

Al. Ma.