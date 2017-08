Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Na najdišču, ki se razteza na približno 7000 kvadratnih metrih, so arheologi naleteli na domove iz 1. stoletja. Foto: EPA Mesto Vienne, ki slovi po svojem gledališču in templju iz rimskih časov, je bilo pomembno središče na trgovski poti, ki je povezovala severno Galijo z rimsko provinco Narbonsko Galijo na jugu Francije. Foto: Wikipedia / LeViennois Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francozi v Viennu odkopavajo "male Pompeje"

Veselijo se "izjemne najdbe"

1. avgust 2017 ob 19:07

Vienne - MMC RTV SLO

Francoski arheologi so na jugovzhodu države, blizu mesta Vienne, odkrili celotno rimsko naselje, ki se ga je že prijel visokoleteči vzdevek "mali viennski Pompeji".

Arheologi odkopavajo hiše premožnih meščanov in javne stavbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Presrečni smo. To je nedvomno najbolj izjemno rimsko najdišče v zadnjih 40, 50 letih," je komentiral Benjamin Clement, vodja ekipe arheologov, ki so kopali ob reki Roni, približno 30 kilometrov od Lyona.

Mesto Vienne, ki slovi po svojem gledališču in templju iz rimskih časov, je bilo pomembno središče na trgovski poti, ki je povezovala severno Galijo z rimsko provinco Narbonsko Galijo na jugu Francije.

Na najdišču, ki se razteza na približno 7000 kvadratnih metrih, so arheologi naleteli na domove iz 1. stoletja. Zdi se, da so bili naseljeni približno 300 let, dokler jih prebivalci po več požarih niso zapustili. Kljub požarom je veliko predmetov ostalo v zelo dobrem stanju, zato arheologi prizorišče primerjajo s Pompeji, slavnim starorimskim mestom v bližini današnjega Neaplja, ki je zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu Vezuva ostalo zamrznjeno v času.

Podobe veseljačenja

Med strukturami, ki so se uprle zobu časa, je denimo impozantno domovanje, po novem krščeno za "hišo bakanalij" – na tleh ima namreč velik mozaik, ki upodablja procesijo menead (spremljevalk Dioniza oz. Bakha, v vsakem primeru pa boga vina) in pa znano obličja veseljaških pol-mož in pol-kozlov, torej satirov.

Požar je očitno uničil zgornje nadstropje, streho in balkon te razkošne hiše, ki je bila opremljena z balustradami, marmornatimi tlemi, vodovodnim sistemom in ogromnim vrtom. Vseeno se je del poruneše stavbe lepo ohranil. Arheologi trenutno izhajajo iz domneve, da je bila last premožnega trgovca. "To hišo bomo prenovili od tal do stropa," je optimističen Clement.

Pohotni pan in filozofska šola

V drugi hiši so arheologi naleteli na mozaik, ki upodablja golo Thalio, muzo in zavetnico komedije, ki jo je ugrabil pohotni Pan, bog satirjev. Mozaike zdaj počasi in mukotrpno odstranjujejo, da jih bodo obnovili. Za leto 2019 muzej v Viennu že napoveduje razstavo, posvečeno starorimski civilizaciji na njihovem ozemlju, kjer bodo mozaike tudi razstavili.

Ena od večjih javnih stavb je zrasla na mestu nekdanje tržnice; zaenkrat o njej vedo samo, da je pred njo stala velika fontana s kipom Herkula. Clement sklepa, da so bili to prostori filozofske šole.

Izkopavanja, ki potekajo že od sredine aprila, bi se morala zaključiti v septembru, a je ministrstvo za kulturo rok podaljšalo, saj se stroka nadeja še dodatnih najdb. V naslednjih mesecih bodo odkopavali starejše dele mesta.

A. J.