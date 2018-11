Frankfurt po Frankfurtu: v središču dela o vzgoji

Vzporedno z razstavo trije pogovorni popoldnevi

12. november 2018 ob 08:45,

zadnji poseg: 12. november 2018 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vodilo letošnje razstave tujih knjig Frankfurt po Frankfurtu je "vzgoja v knjigah in vsakdanjem življenju", zato so v središču dela, ki pomagajo k boljši vzgoji tako staršem kot učiteljem in vzgojiteljem.

V knjigarni Konzorcij so odprli 32. prodajno razstavo tujih knjig Frankfurt po Frankfurtu. Na njej bodo do sobote razstavljene najboljše tuje knjige iz preteklega leta.

Poleg tega, da bodo imeli obiskovalci Konzorcija v prihodnjih dneh možnost prelistati pester nabor izbranih del, bodo organizatorji v času prodajne razstave v Pavčkovi dvorani v poslovni stavbi Mladinske knjige na Slovenski 29 pripravili tudi tri dogodke, vse napovedane ob 18.00.

Prvi bo torkov pogovor Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka z Rankom Rajovićem, specialistom interne medicine, magistrom nevrofiziologije in od leta 2003 članom odbora za nadarjene otroke pri mednarodni organizaciji Mensa.

V sredo bo pozno popoldne zaznamovala okrogla miza Šola kot zrcalo družbe, katere gostje bodo psihologinja in logoterapevtka Zdenka Zalokar Divjak, psiholog in predavatelj Kristijan Lešnik Musek, ravnateljica Inštituta montessori Melita Demšar Kordeš ter ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca Marjan Gorup. Pogovor bo vodil Klemen Lah, predavatelj in profesor na waldorfski srednji šoli ter avtor učnih gradiv za slovenščino.

Četrtkov pogovor pa bo usmerjen v pomen pisanja in branja. Temo bo s sogovornicama, specialistko pediatrije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine Tino Bregant ter psihologinjo, redno profesorico za pedagoško psihologijo Sonjo Pečjak povezovala Renata Dacinger, urednica oddaje Ugriznimo znanost na RTV Slovenija, so sporočili iz Mladinske knjige.

A. K.