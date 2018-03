Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! František Kupka, Amorpha, fugue a deux couleurs, 1912. Foto: EPA V prvih letih pariškega življenja je František Kupka zaslovel s satiričnimi risbami za časopise in revije. Foto: EPA Slika Bibiomane iz leta 1897, ko je obiskoval Akademijo Julian in nato Šolo lepih umetnosti. Foto: EPA Dodaj v

František Kupka – med povedanim in zamolčanim

Retrospektiva v pariški Grand Palais

23. marec 2018 ob 09:41

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Če bi preleteli zgolj realistično naslikane zgodovinske in domoljubne prizore zgodnjih platen Františka Kupke, bi morda težko uganili, da se bo le nekaj desetletij pozneje češki slikar zapisal med pionirje abstraktne umetnosti. A v resnici to velja za tako rekoč vse moderniste, ki so na začetku 20. stoletja predrugačili klasično umetnost.

Češkega začetnika abstraktnega slikarstva pod naslovom Kupka: Pionir abstrakcije (1871—1957) – predstavljajo v pariškem razstavišču Grand Palais, kjer je na ogled približno 300 del, ki popeljejo skozi Kupkov slikovni razvoj.

František Kupka se je rodil leta 1871 v mestu Opočno na Češkem. Med letoma 1889 in 1892 je študiral na umetnostni akademiji v Pragi in v tem času slikal zgodovinske in domoljubne prizore. Leta 1892 se je vpisal na Akademijo upodabljajočih umetnosti na Dunaju in se posvetil predvsem simbolističnim in alegoričnim temam.

Kot za marsikaterega vizionarskega umetnika tistega časa je bila ključna selitev v Pariz, kjer je najprej obiskoval Akademijo Julian in nato Šolo lepih umetnosti. Posvečal se je knjižni ilustraciji in plakatom, v prvih letih življenja v Parizu pa zaslovel s satiričnimi risbami za časopise in revije.

Naslednja prelomnica v njegovem likovnem formiranju je bilo srečanje s prvim futurističnim manifestom, ki je bil leta 1909 objavljen v reviji Le Figaro. V naslednjih dveh letih se je njegovo slikarstvo vse bolj približevalo abstrakciji, v kateri je našel odgovore na svoje teorije o gibanju in barvah ter povezavah med glasbo in slikanjem. "Umetnikova ustvarjalna moč se manifestira zgolj, če mu uspe naravni fenomen transformirati v 'drugo realnost'. Ta del ustvarjalnega procesa kot neodvisnega elementa, kadar je ta zavesten in dodelan, pomeni možnost stvaritve slike," je razmišljal.

Zavračal enostranske slogovne umestitve

Leta 1912 je v Salonu neodvisnih razstavljal s kubisti, čeprav sam ni želel, da se ga identificira s katerim koli umetniški gibanjem. Samostojno je prvič razstavljal leta 1921 v pariški v Galeriji Povolozky. Leta 1936 je bilo njegovo delo vključeno v razstavo kubizma in abstraktne umetnosti v newyorškem Muzeju moderne umetnosti. Leta 1946 je imel veliko retrospektivno razstavo v Galeriji S.V.U. Manesa v Pragi in v petdesetih letih preteklega stoletja več samostojnih razstav v New Yorku.

Razstavo Kupka: Pionir abstrakcije so v Grand Palais pripravili v sodelovanju s pariškim Centrom Pompidou, praško Nacionalno galerijo in Umetnostnim muzejem Ateneum v Helsinkih. Postavitev bo na ogled do 30. julija.

