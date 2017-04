Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Frederic Beigbeder Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Frederic Beigbeder

26. april 2017 ob 20:37

MMC RTV SLO

Da prenehaš brati romane, to zahteva veliko moči. Treba si je želeti živeti, teči, odrasti. Zasvojen sem bil, še preden sem bil dovolj star, da sem šel lahko zvečer ven. Bolj kot življenje so me zanimale knjige.

Od takrat mi branje služi za to, da čas izbrišem, in pisanje za to, da ga zadržim.

(iz romana Francoski roman)