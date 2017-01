Poudarki Starogrška tragedija, ki ljubezen izrodi v zločin Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 11 glasov Ocenite to novico! Medeja pri Evripidu iz ljubezenske strasti zagreši grozljive zločine, da bi ustoličila svojega junaka na prestolu in v zakonski postelji. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor Ta Medeja ne pristaja na to, da je moški tisti, ki ustvarja pogoje za njeno emancipacijo in jo s tem dela odvisno od patriarhalnega modela. Oliver Frljić Starogrške tragedije se je tokrat lotil eden najbolj provokativnih, nekompromisnih, avtorsko najmočnejših režiserjev bivše Jugoslavije Oliver Frljić. Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor Medejo upodablja Nataša Matjašec Rošker, Branko Jordan pa je Jazon. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Frljićeva Medeja: v fokusu položaj ženske v sodobni družbi

Premiera v mariborski Drami

13. januar 2017 ob 10:46,

zadnji poseg: 13. januar 2017 ob 21:48

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Evripidova Medeja v ospredje postavlja žensko, ki se ji po žilah pretaka božanska, človeška in čarovniška kri. V prvi vrsti je ženska, ki je iz popolnoma predane ljubezenske strasti zagrešila grozljive zločine, da bi ustoličila svojega junaka na prestolu in v zakonski postelji.

Drama Slovenskega narodnega gledališča Maribor je premierno izvedla Evripidovo starogrško tragedijo Medeja v režiji Oliverja Frljića. Ta se je v svojem prvem angažmaju v Mariboru osredotočil na položaj ženskega subjekta v sodobni družbi, naslovno vlogo pa zaupal prvakinji mariborske Drame Nataši Matjašec Rošker.

"Večina ljudi, ki sem jim povedal, da bom delal Medejo, je pričakovala, da jo bom postavil v kontekst trenutne begunske krize, saj je Medeja tujec na različnih ravneh. A mene je zanimalo nekaj drugega, in sicer vrsta spolne diskriminacije, ki v naši družbi ni toliko vidna, saj je postala že del strukture," je pred dnevi na novinarski konferenci v Mariboru povedal hrvaški režiser Frljić, ki velja za enega najbolj provokativnih in avtorskih režiserjev bivše Jugoslavije.

Spomnil je, da so ženske danes uradno v enakovrednem položaju kot moški, a v praksi, če se na primer pogleda število žensk v politiki, gospodarstvu in javnem življenju, daleč od tega. "Medejina emancipacija je bila mogoča, ker ji jo je omogočil moški. To sem poskušal narediti drugače. Ta Medeja ne pristaja na to, da je moški tisti, ki ustvarja pogoje za njeno emancipacijo in jo s tem dela odvisno od patriarhalnega modela," je povedal.

"Beroč Medejo sem svoj interes osredotočil na položaj ženskega subjekta v sodobni družbi, subjekta, ki zaradi svoje spolne identitete spada v nek specifičen režim vidne in nevidne strukturalne diskriminacije. Zanimalo me je tudi, kako Medeja danes izvršuje svojo spolno vlogo - tako kot jo je napisal Evripid ali na nek drug način," je dodal.

Glavna junakinja v odnosu z drugimi liki

V novi postavitvi Evripidove Medeje po besedah dramaturga Gorana Injaca opazujejo položaj glavne junakinje skozi spekter odnosov z drugimi dramskimi liki, pri čemer jih najbolj zanimajo najmanj jasne oziroma obrobne konstelacije. "Medeja ni samo tragedija ženske, poskus emancipacije, ni samo heroina, čarovnica ali ljubimka, ki jo vodi iracionalna strast, ampak tudi pripadnica konkretnega družbenega sloja in tragedija konkretnih nasprotujočih si politik. Medejino maščevanje temelji na možnosti vzpostavitve drugačnega družbenega univerzuma in radikalne uresničitve grožnje, izrečene na začetku drame," je pojasnil.

V uprizoritvi poleg Nataše Matjašec Rošker igrajo še Branko Jordan kot Jazon, Peter Boštjančič kot Kreon in Davor Herga kot Ajgej. V ostalih vlogah so Maša Žilavec, Ivica Knez, Matija Stipanič, Mojca Simonič in Viktor Meglič.

Frljić je doslej pripravljal predvsem avtorske projekte. "Tiho trpim, ker ne delam več dramskih besedil, zato je ta projekt zame pravi luksuz," je povedal. Med drugim se je v Sloveniji proslavil z uprizoritvama Preklet naj bo izdajalec svoje domovine! v Slovenskem mladinskem gledališču ter 25.671 v Prešernovem gledališču Kranj, nazadnje pa je lani v Slovenskem mladinskem gledališču režiral projekt Naše nasilje in vaše nasilje.

Mariborčani so Medejo lahko videli aprila 2013, ko jo je za Hrvaško narodno gledališče Zagreb režiral Tomaž Pandur.

A. K.