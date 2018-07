Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Salvador Dalí in Gala leta 1949, ko sta prispela v New York. Foto: AP Kustosinja postavitve Estrella de Diego, avtorica Galine biografije, pravi, da je bila Gala pravzaprav Dalijeva sodelavka. Foto: EPA Dodaj v

Gala: muza, sodelavka in ključna silnica za Dalijevim ustvarjanjem

300 eksponatov iz 18 muzejev

8. julij 2018 ob 10:36

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Življenjski sopotnici španskega nadrealista Salvadorja Dalija Eleni Diakonovi, sloviti Gali, so v Narodnem umetnostnem muzeju Katalonije posvetili razstavo z naslovom Gala Salvador Dali - na njej predstavljajo Galo kot ključno silnico za Dalijevim ustvarjanjem.

Direktor Narodnega umetnostnega muzeja Katalonije Pepe Serra je na nedavnem odprtju razstave spomnil, da je imela Gala pomembno in aktivno vlogo v umetnikovem "kreativnem, vseživljenjskem projektu".

Pravzaprav sodelavca

Kustosinja postavitve in avtorica biografije o Gali Estrella de Diego je dodala, da je bila Gala pravzaprav Dalijeva sodelavka. Sodelovala je s predlogi in je "znala celo razmišljati kot Dali".

Pisma, razglednice, fotografije

Na razstavi si bo mogoče ogledati več kot tristo eksponatov, ki prihajajo iz 18 muzejev, tudi iz zbirk pariškega Centra Georges Pompidou in Muzeja Salvadorja Dalija na Floridi. Med njimi so številne slike in skice, na katerih je Dali upodobil Galo, prav tako pa si je mogoče ogledati predmete iz njune osebne zapuščine, kot so pisma, razglednice, fotografije in oblačila.

Družina intelektualcev iz ruskega Kazana

Gala se je rodila kot Elena Diakonova leta 1894 v družini intelektualcev iz ruskega Kazana, odraščala pa je v Moskvi.

Kasneje se je preselila v Švico, kjer je pri sedemnajstih letih spoznala francoskega pesnika Paula Eluarda. Med svetovno vojno sta se preselila v Pariz. V zakonu se jima je rodila hči Cecile.

Prav Eluard je Galo seznanil z gibanjem nadrealistov. Bila je v ljubezenskem razmerju z nemškim slikarjem Maxom Ernstom, hkrati pa navdih številnim pripadnikom gibanja, med drugim je bila muza britanskega fotografa Cecila Beatona.

Njeno življenje se je obrnilo na glavo, ko je leta 1929 spoznala Dalija. Čeprav je bila deset let starejša od njega, sta se kmalu zapletla v razmerje in Gala se je še isto leto ločila od moža. Poročila sta se leta 1934 in ostala neločljiva do njene smrti leta 1982.



N. Š.