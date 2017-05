Galerija Tate prizidek krstila po ukrajinsko-britanskem milijarderju

Galerije Tate, kamor poleg Tate Modern sodijo še Tate Britain, Tate Liverpool in Tate St Ives, so v obdobju med letoma 20014 in 2015 imele rekorden obisk - 7,9 milijona obiskovalcev. Med vsemi galerijami je bila najbolj obiskana prav Tate Modern, ki je pritegnila 5,7 milijona obiskovalcev (v času odprtja so galeriji napovedovali dva milijona obiskovalcev letno). Obisk muzeja je, kot najbrž veste, brezplačen, njegov uspeh pa je revitaliziral celotno dogajanje na južnem bregu reke Temze Foto: Reuters