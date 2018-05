Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odprto galerijo in Lepljenke je na slovesnosti ob odprtju na pot pospremil ljubiteljski gledališčnik Iztok Jereb z recitacijo dveh Kosovelovih pesmi, Deset zapovedi in Proračun. Foto: JSKD Dodaj v

Gallusovo nabrežje kot začasna umetniška galerija

Likovniki in dijaki skupaj v projektu Lepljenke

15. maj 2018 ob 11:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

V galeriji pod milim nebom na Gallusovem nabrežju se predstavlja deset uveljavljenih slovenskih umetnikov, pridružili pa so se jim tudi dijaki, ki pod vodstvom mentorjev ustvarjajo vizualno poezijo v slogu Srečka Kosovela.

Razstava v okviru projekta Odprta galerija bo na ogled do 20. maja, ko se končuje Teden ljubiteljske kulture (TLK).



Obe postavitvi tematsko zaznamujeta Cankarjevo leto. Z razstavo likovnih del se Gallusovo nabrežje spreminja v galerijo na prostem. Svoja dela so na ogled postavili Arjan Pregl, Brane Širca, Dora Kaštrun, Duša Jesih, Klemen Brun, Lucija Stramec, Marko Pak, Maša Gala, Matjaž Stražar, Žiga Rehar.

Razstavo in projekt Lepljenke je na slovesnosti ob odprtju predstavil Jan Pirnat, strokovni sodelavec za pripravo kulturnih projektov pri JSKD-ju. Kot je povedal, je projekt Lepljenke potekal v letih od 2015 do 2018, vanj pa je bilo vključenih 450 gimnazijcev iz trinajstih slovenskih gimnazij in dveh gostujočih iz Trsta in Banjaluke. Mladi so ustvarjali pod mentorskim vodstvom pesnika in pisatelja Sama Dražumeriča ter ilustratorja Petra Škerla.

Lepljenke se 18. maja selijo v Novo Gorico, kjer bo razstava postavljena v okviru festivala mladinske kulture Vizije.

Odprto galerijo in Lepljenke je na slovesnosti ob odprtju na pot pospremil gledališčnik Iztok Jereb z recitacijo dveh Kosovelovih pesmi, Deset zapovedi in Proračun.



A. J.