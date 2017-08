Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prevajalec in zdaj tudi pisatelj Gašper Kralj je bil s svojim prvencem Rok trajanja finalist za nagrado kresnik za roman leta. Foto: Založba *cf. Sorodne novice Gašper Kralj: Rok trajanja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gašper Kralj

23. avgust 2017 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Glede to, da živimo v starajočih se družbah, se starostna meja za pisce prvencev pomika navzgor. To lahko vidimo iz literarnih revij in strani časopisov, ki objavljajo sezname, narejene po starosti avtorja. Pred leti si moral za to, da so te uvrstili med mlade perspektivne romanopisce, prvenec izdati pri dvajsetih ali tridesetih. Danes jih imaš lahko štirideset. Sam sem bil za mladega pisatelja označen letos na evropskem festivalu prvencev v Budimpešti, in nisem bil najstarejši. Zadeva je bizarna. Seveda ni pomembno, koliko let imaš, pomembno je, ali imaš kaj povedati, ne glede na to, kdaj to poveš.

Ana Jurc