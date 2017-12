Generalka Leia na čelu odpora v Poslednjem jediju

Svetovna (in slovenska) premiera že 14. decembra

4. december 2017 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Poslednji nastop Carrie Fisher v vlogi legendarne Leie v franšizi Vojna zvezd postavi junakinjo v prvo bojno linijo novega poglavja sage, ki v kinematografe prihaja v decembru.

Carrie Fisher je pred svojo nenadno smrtjo posnela vse predvidene prizore za Poslednjega jedija, osmi del vesoljske epopeje Vojna zvezd. Decembra lani je na letalu doživela srčni zastoj, od katerega si ni več opomogla; igralkina hčerka je pozneje tudi javno spregovorila o materinem boju z odvisnostjo od drog.

"Nenadomestljiva je," je Mark Hamill, filmski Luke Skywalker, med promocijo novega blockbusterja povedal o svoji dolgoletni soigralki. "Vojna zvezd je pripoved o velikih zmagah in neznanskih tragedijah; ne znam si predstavljati večje tragedije od izgube naše ljube Leie."

Scenarija niso spreminjali

Režiser in scenarist Rian Johnson je sicer že večkrat poudaril, da po igralkini smrti ni spremenil Leiejine zgodbe ali samega konca Poslednjega jedija. Studio Disney seveda tudi tokrat neverjetno skrbno varuje vse podrobnosti v povezavi z novim filmom, zato bo treba počakati do premiere - 14. decembra -, preden bomo vedeli, kakšen sploh je zaplet zgodbe.

Šele ekipa Epizode IX, ki je napovedana za leto 2019, se bo torej morala zares spopasti s končno usodo ene najbolj priljubljenih junakinj v zgodovini filma; ljudje Leio obožujejo že od daljnega leta 1977, ko se kot uporniška princesa ni pustila pokoriti Imperiju v prvem delu franšize.

"Nismo hoteli prikrojiti Poslednjega jedija tako, da bi film postal slovo od nje," pravi Johnson. "Vseeno pa mislim, da je v filmu nekaj trenutkov, ki bodo oboževalcem veliko pomenili. Videli bodo plati Leie, ki so bile doslej skrite."

Tragične okoliščine igralkine smrti bodo najbrž še spodbodle že tako ali tako vročično navdušenje množic nad franšizo, ki je že kar nekaj le v lasti studia Disney. Medijski analitiki napovedujejo, da bo film samo v Severni Ameriki v prvem koncu tedna zaslužil nekje med 185 in 215 milijonov dolarjev; take številke bi pomenile eno najdonosnejših premier v zgodovini filma.

Igralska zasedba na okroglih mizah in drugih promocijskih obveznostih ne pove skoraj ničesar o sami zgodbi filma. John Boyega, ki se je franšizi pridružil kot odpadniški jurišnik Finn, je razkril, da generalka leia v Poslednjem jediju vodi odpor proti zlobnemu prvemu redu. "Odpor je pod ogromnim pritiskom in generalka Leia, ki je v prvi bojni liniji, mora sprejeti nekaj težkih odločitev. Taka vloga zahteva srčen, iskren pristop in to je vsekakor znala."

Oscar Isaac je v filmih Poe Dameron, ki je k upornikom pristopil kot pilot. Opazil je, da so v filmskem scenariju rahle vzporednice z resničnim življenjem Carrie Fisher. Leia "se zaveda, da ne bo živela večno in da mora na neki način predati štafeto. Z nasledniki bi rada delila kar največ svojega znanja, dokler to še lahko naredi."

Treba pa se je zavedati, da Carrie Fisher ne bi hotela, da bi bili gledalci ob filmu preveč razčustvovani ali sentimentalni, opozarja Hamill. "Dovolj dobro jo poznam, da lahko rečem, da bi ji bilo bolj pri srcu, če bi se smejali ali pa se ji celo posmehovali," trdi. "Bila je nespoštljiva, cinična, bila je zajedljivo duhovita - in vedno je bila neverjetno zabavna družba."

A. J.