George Orwell Orwellov 1984 kot aktualen simbol političnega upora

Pamfletistova dolžnost je napadati desnico, vendar ne laskati levici. Levica je, kjer je, med drugim zato, ker je tako zlahka zadovoljna sama s seboj. George Orwell

Orwell je bil pisec s socialnim čutom, levičarski aktivist, kritik fašizma in imperializma, toda obenem je vseskozi držal kritično distanco, sploh koncem tridesetih let, ko si v Evropi nihče ni mogel (več) privoščiti, da bi ostal politično brezbrižen.

George Orwell: Svoboda ali suženjstvo?

Sanje, 2017

1. april 2018 ob 13:13,

zadnji poseg: 1. april 2018 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svoboda ali suženjstvo? je zbirka esejev in kolumen, ki jih je Orwell med leti 1939 in 1947 objavljal v angleškem tisku, povečini v Telegraphu, pa tudi v obliki radijskih oddaj.

Knjiga nosi podnaslov V kitovem trebuhu, pripada pa najbolj obsežnemu eseju, v katerem Orwell analizira angleško literarno sceno od dvajsetih do konca tridesetih let 20. stoletja. Primerja jo z Rakovim povratnikom Henryja Millerja, "najpomembnejšim romanom tridesetih let" in po Orwellovem prepričanju "prvem umetniškem prozaistu, ki ima v angleško govorečih družbah po dolgem času kakršno koli vrednost."

Ko piše o literaturi, jo Orwell vedno poveže s širšim družbeno političnim kontekstom, tako v eseju V kitovem trebuhu piše o »generacijskih piscih« ali o krogu literatov po prvi svetovni vojni, t. i. rentniških intelektualcih, ki so "pisali zaradi pisanja" in hkrati zamudili vse pomembnejše dogodke med 1925 in 1935, da bi jih po letu 1935 nasledili avtorji, ki so se oklenili komunizma oziroma antifašizma – z vsemi absurdnimi in nenadnimi ideološkimi preobrati vred, predvsem v odnosu do Stalina, ki je v očeh angleških salonskih levičarjev, intelektualcev s prestižnih zasebnih šol, poosebljal novega verskega vodjo. Ali kot pravi Orwell, "lakota, stiska, samota, izgnanstvo, vojna, ječa, preganjanje - to so za njih komajda besede. Nič čudnega, da je Veliko pleme po imenu 'pravi levičarji' tako zlahka oprostilo s čistkami in Ogpujem povezano plat ruskega režima in strahote prve petletke."

Orwell je bil pisec s socialnim čutom, levičarski aktivist, kritik fašizma in imperializma, toda obenem je vseskozi držal kritično distanco, sploh koncem tridesetih let, ko si v Evropi nihče ni mogel (več) privoščiti, da bi ostal politično brezbrižen. Z izjemo Henryja Millerja, pisatelja, ki se je po njegovem mnenju izognil tako pastem "vdanosti v usodo" (pisci 20. let) kot "naprednim kimavcem" (pisci 30. let). V tem histeričnem okolju Miller ni bil prestrašen, zato je lahko pisal dobre romane - in to kljub individualističnem, pasivnem pogledu človeka, po čigar prepričanju je "tok zgodovine zunaj njegovega vpliva in ki tako ali tako nima velike želje vplivati nanj." Od tod metafora o Joni, ki se v kitovem trebuhu na varnem prepusti toku zgodovine, opusti boj zoper njega in ga preprosto sprejme, vzdržuje, beleži.

Šestnajst izvrstnih esejev, zbranih v pričujoči knjigi, nikakor ni datiranih, mnoge Orwellove opazke so zelo aktualne še danes, čeprav ga nekajkrat zanese v dramatično pretiravanje, kar je bila bržkone posledica kritičnega mišljenja v kriznih časih tik pred in med drugo svetovno vojno. Navdušujeta njegova zgovornost in moralna avtoriteta, sploh ko piše o pomembnih razlikah med rasizmom in nacionalizmom (v eseju Spotoma zabeleženo: "Nacionalizem je do neke mere najbrž zaželen, v vsakem primeru pa je neizbežen"), med nacionalizmom in patriotizmom (v Zapiskih o nacionalizmu: "Z domoljubjem imam v mislih vdanost nekemu kraju, medtem ko nacionalizma ni mogoče ločiti od želje po moči") ali o servilnosti zahodnih političnih elit do despotov (v eseju Kdo so vojni zločinci?), ob čemer ne prizanaša ne blodnjam levice ne desnice. Orwell, ki ga je zares vredno spoznati onstran kanoniziranih klasik 1984 in Živalske farme, v pisanju nikoli ne pušča dvoma: "Pamfletistova dolžnost je napadati desnico, vendar ne laskati levici. Levica je, kjer je, med drugim zato, ker je tako zlahka zadovoljna sama s seboj."

Simon Popek