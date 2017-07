Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! George R. R. Martin je v blogu namignil, da bi šesta knjiga Zimski vetrovi lahko izšla leta 2018. Foto: Reuters Ne vem katera zgodba je bolj absurdna, ali tista, ki pravi, da je knjiga že končana in da zavlačujem z izdajo iz nekega zlobnega razloga, ali tista, ki pravi, da nisem napisal še nobene strani. O govoricah Pisatelj si je sprva šesto knjigo želel končati, preden bi začeli predvajati šesto sezono televizijske serije Igra prestolov. Foto: HBO Sorodne novice Bi obiskali svet Igre prestolov? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

George R. R. Martin: Izid šeste knjige Zimski vetrovi verjetno leta 2018

Šesto knjigo je začel pisati leta 2011

25. julij 2017 ob 19:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Šesta knjiga v knjižni seriji Pesem ledu in ognja Zimski vetrovi (Winds of Winter) še ne bo izšla letos, saj George R. R. Martin nestrpnim oboževalcem sporoča, da bi bila knjiga lahko končana leta 2018.

V odgovor na številne resnično čudne informacije in govorice, ki so o izidu težko pričakovane šeste knjige v epski fantazijski seriji Pesem ledu in ognja krožile v javnosti, je George R. R. Martin v blogu zapisal: "Ne vem, katera zgodba je bolj absurdna, ali tista, ki pravi, da je knjiga že končana in da zavlačujem z izdajo iz nekega zlobnega razloga, ali tista, ki pravi, da nisem napisal še nobene strani". Obe informaciji sta enako "lažni in idiotski", je ob tem še zapisal, je poročal The Guardian.

Pisatelj Martin šesto knjigo Zimski vetrovi (Winds of Winter) piše že vse od leta 2011, ko je izšla peta knjiga Ples z zmaji (A Dance with Dragons). Prav v tem letu je HBO-jeva televizijska priredba zgodbe v obliki televizijske serije Igra prestolov (Game of Thrones) poskrbela, da so Martinove zgodbe o zmajih, vojni in plemiških rodbinah pridobile na milijone novih bralcev. Martin si je želel knjigo dokončati, še preden bi začeli predvajati šesto sezono, a mu ni uspelo, zaradi česar se je oboževalcem že večkrat opravičil. Sedma sezona televizijske Igre prestolov, ki so jo pred kratkim začeli predvajati, je tako zgodbo v knjigah zdaj že močno prehitela.

Zamuda s šesto knjigo

V začetku leta 2016 je Martin bralcem namignil, da je napisal že na stotine strani in ducate poglavij, a da mu je ostalo še vedno ogromno pisanja in da je pred njim "še več mesecev dela". O vsebini knjige je takrat zapisal: "V knjigi, ki jo pravkar pišem, je veliko temačnih poglavij. Imenuje se Zimski vetrovi, saj vam že 20 let govorim, da zima prihaja. Klasična struktura vsake zgodbe je, da gredo stvari na slabše, preden se izboljšajo, in tako bo za veliko junakov iz zgodbe šlo zelo na slabše".

Januarja letos je Martin bralce že dražil z besedami, da bi lahko knjiga izšla še letos: "Ni še končano, a uspel mi je precejšen napredek, sicer ne tolikšen, kot sem upal pred letom dni, ko sem mislil, da bo knjiga zdaj že končana. Mislim, da bo izšla še letos, ampak to sem mislil tudi lani". V blogu, ki ga je pisatelj zapisal pretekli konec tedna, pa je bralcem namignil, da je pri pisanju zelo napredoval in da je povsem mogoče, da bodo Zimski vetrovi izšli leta 2018.

G. K.