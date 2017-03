Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Germaine Greer je avstralska pisateljica in akademičarka, ene najpomembnejših feministk v drugi polovici 20. stoletja. Njeno delo Ženski evnuh je po izidu leta 1970 postalo mednarodna uspešnica, ki ji je prinesla val odobravanja, a tudi kritik. Od takrat so njene zamisli znane kot kontroverzne. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Germaine Greer

(1939 - )

12. marec 2017 ob 16:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nočem v nebesa. Nočem živeti z Bogom. Živela sem z ljudmi, ki so mislili, da so Bog, in absolutno nočem biti niti blizu pravi stvari.

Ana Jurc