Gibanica z deveterico, ki potrjuje, da je kljub podhranjenosti sodobni slovenski ples še vedno živ

Za življenjsko delo nagrajena Neja Kos

8. marec 2017 ob 16:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Ljubljani se drevi začenja 8. bienale slovenske sodobne plesne umetnosti Gibanica. Po besedah organizatorjev prinaša kakovosten izbor plesnih predstav zadnjih dveh let, ki dokazujejo, da je sodobni ples v Sloveniji še vedno živ in raznolik. A festival je tudi opozoritev, da ga pa načenjajo nevzdržni pogoji, na katere je že pred desetletji opozarjala Ksenija Hribar.

Na bienalu se bo devet predstav po izboru mednarodnih selektorjev potegovalo za nagrade strokovne žirije in nagrado občinstva. Nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo pa prejme letos plesna kritičarka Neja Kos. V obrazložitvi so o nagrajenki zapisali, da je "tako kot je Ksenija Hribar prinesla in ustvarila kriterije vrhunskega umetniškega ustvarjanja, Neja Kos vzpostavljala vse tiste pogoje, ki so bistvenega pomena za obstoj te umetnosti v nekem prostoru, najboljši izkoristek njenih potencialov in tudi njen prodor do najširše javnosti".



Celoten program festivala najdete tukaj.

Letošnja deveterica

Selektorska ekipa, ki so jo sestavljali Eddie Nixon (The Place, London), Angela Glechner (Szene, Salzburg) ter plesalka in koreografinja Suzana Koncut, je letos izbirala med 44 prispelimi prijavami. Izbrali so devet predstav, in sicer Delo iz ljubezni Teje Reba, Neimenovano Žigana Krajnčana in Gašperja Kunška, Fizične manifestacije Snježane Premuš, Morda na videz kdaj kot vsi ljudje Kaje Lorenci, Čudovita leta Dagmar Dachauer, Ideal Leje Jurišić in Teje Reba, Steklena menažerija

Matije Ferlina, Oblike razdalje Magdalene Reiter ter projekt Zraka!, ki ga podpisujejo Janez Janša, Boštjan Narat, Irena Preda in Irena Tomažin.

Slovenska plesna scena je v dobri kondiciji

Kot je pred festivalom dejala Suzana Koncut, veliko prispelih del izkazuje dobro kondicijo slovenske plesne scene in veliko raznolikost. Veliko predstav izraža kompleksno razmišljanje o plesu in telesu ter odprtost za spremembe. Izbor je bil težak, na koncu so se odločili za najbolj avtorske oziroma kakovostne predstave, ki ponujajo raznolik in celovit pregled slovenske plesne ustvarjalnosti, je dejala.

Danes jo bo v Muzeju sodobne umetnostni Metelkova odprla gibljiva struktura On(the)line zadnje prejemnice nagrade Ksenije Hribar, Mateje Bučar. Plesno dogajanje bo mogoče spremljati še na petih ljubljanskih prizoriščih - v Cankarjevem domu, Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana, Centru kulture Španski borci, Plesnem teatru Ljubljana (PTL) in Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana.

Plesne predstave bo tudi letos spremljal bogat spremljevalni program, v katerem bodo med drugim diskusijski dogodki t.i. Dosje O in okrogla miza v okviru kuratorskih praks. Festival se bo sklenil 11. marca v Stari mestni elektrarni s podelitvijo nagrad in nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo Neji Kos.

Zaskrbljenost nad odsotnostjo sodobnega plesa v novem kulturnem modelu

Na predstavitvi letošnjega programa je Pia Brezavšček, predsednica Društva za sodobni ples Slovenije, ki organizira Gibanico, izrazila tudi zaskrbljenost nad novim kulturnim modelom, v katerem sodobni ples ni omenjen. Kljub omenjenemu upa, "da bo Gibanica pokazala, da je slovenski sodobni ples, čeprav podhranjen, še vedno živ".

