Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Festivalske projekcije bodo med 15. in 22. marcem na sporedu v CD, Kinodvoru in Slovenski kinoteki, na pobudo mestnega kina Metropol pa bo okrnjen izbor letos prvič prikazan tudi v Celju. Foto: FDF na Twitterju Morda se bo komu zdelo škandalozno in v nebo vpijoče dejstvo, da letošnji Festival dokumentarnega filma ne gosti nobenega filma na temo beguncev in migracij, ampak festival se je odločil – zavestno ali ne –, da tej pereči temi letos nameni t. i. študijski dopust. To ne pomeni, da se izogibamo aktualnim temam, morda zgolj izražamo skepso do inflacije migrantskih podob v sodobnem dokumentarcu, ki so ponavljajoče in posledično neučinkovite. programski vodja Simon Popek, v uvodniku Dokumentarec Nisem tvoj zamorec je bil eden od favoritov za letošnjega oskarja v sekciji dokumentarnih filmov. Na koncu ga je dobil Ezra Edelman za osemurni portret OJ Simpsona, Made in America - a je režiser tudi sam izrazil svoje globoko občudovanje do Raoula Pecka in njegovega projekta. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gibljive slike kot okno v svet: začenja se 19. Festival dokumentarnega filma

S filmom Trst, Jugoslavija začetek 19. festivala dokumentarnega filma

15. marec 2017 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Severno Korejo z Laibach, nostalgično po nakupih na Ponte Rosso in med Avstrijce na afriškem safariju: za dober teden dni nam bo okno v svet odpiral Festival dokumentarnega filma.

S filmom Trst, Jugoslavija o tržaškem Ponte Rossu, ki je bil dolga leta priljubljeno tržišče na robu Balkana, se v Cankarjevem domu nocoj začenja 19. festival dokumentarnega filma. Tudi letos se bo pet filmov na temo človekovih pravic potegovalo za nagrado Amnesty International Slovenije.

Angažirani avtorski glasovi v osrednjem programu

Na več lokacijah po prestolnici in po novem še v Celju bodo na festivalu letos prikazali okoli 25 filmov. V tekmovalnem programu se bodo za nagrado potegovali filmi Globina dva v režiji Ognjena Glavonića, Mašine v režiji Rahula Jaina ter za oskarja nominirani dokumentarec Raoula Pecka Nisem tvoj zamorec. Peckov film, biografija literata in družbenega kritika Jamesa Baldwina, je v resnici neusmiljen obračun z ideologijo belske nadvlade v ZDA.

Globina dva je pretresljiv film o pobojih albanskih civilistov med nemiri na Kosovu spomladi leta 1999, Mašine pa prinašajo prikaz slabih delovnih razmer v indijski tekstilni industriji.

Za glavno festivalsko nagrado sta v igri še film Viharna dežela v režiji Tatiane Huezo ter dokumentarec slovenske režiserke, ki deluje v Belgiji, Jasne Krajinovič, naslovljen Prazna soba. Viharna dežela je neizprosen portret sodobne Mehike v krempljih nasilja kartelov in trgovcev z belim blagom, Krajinovičeva pa v svojem filmu raziskuje, kako Islamska država mlade sistematično novači za sveto vojno.

"Portretna" sekcija v rokah slovenskih avtoric

V sekciji Intimni in globalni portreti bosta prikazana filma Odstiranje pogleda z Mirjano Borčič režiserke Maje Weiss ter Sedem grehov in vrlin v režiji Majde Širca. Maja Weiss je v filmu Odstiranje pogleda z Mirjano Borčič podala portret pionirke slovenske filmske vzgoje ter publicistke, Majda Širca pa je s filmom Sedem grehov in vrlin po besedah Popka "ustvarila filmski esej", ki skozi arhivske posnetke sproža različne emocije.

"Ljudje so tukaj videti srečni"

V Mitih, ikonah in medijih pa bo 18. marca premierno prikazan film Dan osvoboditve v režiji Mortena Traavika in Ugisa Olteja, ki sta skupino Laibach spremljala na gostovanju v severnokorejskem Pjongjangu. Dokumentarec Dan osvoboditve ponuja vpogled v dogajanje med obiskom in razkriva, koliko truda so glasbeniki in ostala ekipa morali vložiti, da so koncert v Pjongjangu na koncu izvedli, mimo tehničnih težav, cenzorskih zahtev in nenazadnje odrekanja, saj so bili primorani izvesti zelo okrnjen in prilagojen program. (Intervju s Traavikom, pobudnikom in organizatorjem poti, bomo objavili v naslednjih dnevih.)

Na festival prihajajo tako tuji kot slovenski filmski ustvarjalci, ki bodo spregovorili po projekcijah. V sklopu spremljevalnega programa bosta organizirana seminar za mlade Nori na dokumentarni film ter Strokovni dokumentaristični maraton, ki bo vključeval sklop štirih strokovnih predavanj. V fokusu bo letos prihodnost filmskega medija in kinematografov pa tudi arhiviranje filmov v prihodnje.

Festival bo 22. marca sklenila podelitev nagrad ter projekcija filma Kino popotniki, ki ga podpisujeta Amit Madheshiya in Shirley Abraham. Indijski dokumentarec pokaže še vedno živo tradicijo potujočih kinematografov, ki "živeče podobe" pripeljejo tudi v najbolj odročne ruralne predele sveta. Bodo ti analogni kino migranti in digitalni analfabeti zmogli preskok na moderno tehnologijo?

A. J.