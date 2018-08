Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fresu se poleg poučevanja na vrsti pomembnejših italijanskih in mednarodnih šol lahko pohvali še s številnimi sodelovanji z najvidnejšimi predstavniki afroameriške glasbe v zadnjih 30 letih. Foto: EPA

Glasbe sveta odpirajo vrata s koncertom Paola Fresuja

Trobentač je v svoji karieri posnel več kot 350 plošč

6. avgust 2018 ob 13:13

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Z današnjim koncertom sardinskega džezovskega trobentača Paola Fresuja, ki se mu bo pridružil Daniele di Bonaventura z bandeonom in elektroniko, se bo v amfiteatru gradu Kromberk začel letošnji festival Glasbe sveta.

Sardinski trobentač je v svoji karieri posnel več kot 350 plošč, med njimi jih je več kot 80 podpisal s svojim imenom oziroma so nastala kot plod njegovega sodelovanja z mednarodnimi glasbeniki. Fresu aktivno sodeluje pri mnogoštevilnih projektih, zaradi česar vsako leto našteje več kot 200 koncertov po vsem svetu, poučuje pa tudi na vrsti pomembnejših italijanskih in mednarodnih šol. Pohvali se lahko tudi s številnimi sodelovanji z najvidnejšimi predstavniki afroameriške glasbe v zadnjih 30 letih.

Festival bo potem v treh avgustovskih torkih postregel še z dvema koncertoma, prihodnji torek bo nastopil Bratko Bibič in Dedly Woodleybears, 21. avgusta bo nastopila Brina, zadnji torek pa bo na sporedu glasbeno obarvana gledališka predstava Slovenskega mladinskega gledališča Pasja procesija, v kateri nastopajo Damjana Černe, Anja Novak, Ivan Peternelj in Blaž Šef in skupina glasbenikov (Uroš Buh, Jošt Drašler, Vid Drašler, Rok Šinkovec, Matjaž Ugovšek in Nace Kogej).

Festival, ki želi opozarjati na pomembno prenašanja izkušnje in tradicij naših prednikov, se v evropskem letu kulturne dediščine znova vrača na grad Kromberk. V primeru dežja bo dogajanje prestavljeno v grad oziroma v Kulturni dom Nova Gorica. V spremljevalnem programu bodo obiskovalci tudi letos uživali na tržnici Dobrote sveta.

K. T.