"Glasbeniki smo za prebivalce Malija kdaj tudi novinarji."

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Malijski kitarist in pevec Vieux Farka Touré prihaja na Bled s svežim albumom v žepu, ki ga je posnel v živo pred maloštevilnim občinstvom in naslovil Samba. "Saharski Hendrix", kot mu pravijo, 4. avgusta koncertira na blejski promenadi v okviru Festivala Okarina. Foto: Promocijsko gradivo Festivala Okarina / Christian Nitard Če je nekaj v moji moči, potem je to moja odgovornost. "Moj slog igranja kitare je zelo ritmičen in je lahko s tega vidika precej zapleten, tako da je bilo moje tolkalsko ozadje zelo pomembno pri izoblikovanju mojega sloga igranja kitare." Foto: EPA Geopolitična scena vpliva na vsakogar, pa naj jo razumemo ali ne. Vieux Farka Touré med nastopom v okviru festivala WOMAD (World of Music, Arts and Dance) v Španiji leta 2014. Foto: EPA Menim, da če bi bil Jimi [Hendrix] še živ, bi se ustvarjalno posvečal hip hopu in elektronski glasbi. Bil je zelo napreden za svoj čas in je vselej premikal meje v glasbi. Vieuxov oče, pevec in multiinstrumentalist Ali Farka Touré (1939-2006), je bil eden mednarodno najbolj priznanih afriških glasbenikov, uvršča pa se ga tudi med najboljše kitariste vseh časov. Foto: Discogs Družinska linija Touréjevih je vojaška, smo ponosni vojaki. /.../ To je tudi razlog, zakaj je [moj oče] prvotno hotel, da bi tudi jaz postal vojak in ne glasbenik. Šele ob koncu življenja mi je dal svoj blagoslov, da sledim njegovim stopinjam kot glasbenik. Boureima "Vieux" Farka Touré se je rodil leta 1981 v Niafunkéju v Maliju. Njegov oče Ali Farka Touré je v Niafunkéju živel od otroštva, po tem kraju v centralnem Maliju je tudi poimenoval svoj leta 1999 izdani album, pet let kasneje pa je postal celo njegov župan. Foto: Promocijsko gradivo Festivala Okarina Tisti prebivalci Afrike, ki smo zadosti srečni, da kdaj obiščemo tudi preostali svet, razumemo situacijo doma na drugačen način. Blagoslovljeni smo s to redko priložnostjo in vsekakor je pomembno, da to priložnost izkoristimo za dobro skupnosti. Vieux Farka Touré prihaja na Bled s svežim albumom v žepu, ki ga je posnel v živo pred maloštevilnim občinstvom in naslovil Samba. Foto: Discogs Mislil sem, da me bodo vsi sodili in govorili, da nisem Ali. Zato sem se želel lotiti stvari po svoje. Vendar je s časom "klic kitare" postal premočan in sem se odločil, da se bom sam naučil igranja nanjo ... Sorodne novice Nagradna igra: z MMC-jem na Festival Okarina, blejsko glasbeno poslastico

"Glasbeniki smo za prebivalce Malija kdaj tudi novinarji."

Intervju z malijskim glasbenikom Vieuxom Farko Touréjem pred koncertom na blejskem Festivalu Okarina

27. julij 2017 ob 06:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zakaj glasbeniki v Maliju niso vedno "zgolj" glasbeniki ter kakšna je družinska zgodba, povezana s plemenom vojščakov na eni in z glasbo na drugi strani, v intervjuju pred koncertom na blejskem Festivalu Okarina razodeva Vieux Farka Touré.

Leta 1981 rojeni Vieux Farka Touré, v nekaterih zahodnjaških miselnih sistemih zabeležen kot "saharski Hendrix", je seveda sin Alija Farke Touréja (1939-2006), čigar ime ima pomembno mesto v svetovni zgodovini glasbe, saj gre za enega najbolj prepoznavnih in čislanih afriških glasbenikov vseh časov.

V ustvarjanju Alija sta se pečala tradicionalna malijska glasba in blues, v Vieuxovi glasbi pa se srečata preteklost in prihodnost - oziroma z njegovimi lastnimi besedami: "Mislim, da je vsa moja glasba manifestacija preteklosti in prihodnosti ter na ta način tudi sedanjosti. Moj slog zelo močno temelji na naši tradicionalni glasbi, vendar vedno vsemu pridodam svoj okus."

Pred desetimi leti je izšel njegov dolgometražni prvenec, naslovljen preprosto Vieux Farka Touré, skozi leta je sledilo več izdaj - tako samostojnih kot v sodelovanju z drugimi glasbeniki -, letos pa je z njegovega naslova prišel album Samba. S koncertom na Bledu (4. avgusta) se Vieux Farka Touré poleg tuareške zasedbe Tinariwen in Salifa Keite uvršča tudi med zastavonoše malijske glasbe z letošnjimi koncerti pri nas. Slovenija do Malija ali obratno?

Kako bi na kratko opisali glasbeno in hkrati širšo kulturno sceno današnje Afrike ter tudi raznolikost dogajanja na tem tako velikem in prav tako raznolikem območju?

Odkrito povedano menim, da ne bi bilo pošteno, če bi komentiral afriško glasbeno sceno na splošno. Lahko namenim par besed malijski sceni, ne poznam pa zadosti dobro glasbenih scen v drugih državah, da bi jih lahko komentiral. Sicer pa lahko izpostavim, da so mladi v Maliju zelo zaljubljeni v rap glasbo, v elektronsko glasbo in v vse sodobne trende s celotnega sveta, s katerimi prihajajo v stik - zlasti v tiste iz ZDA in Evrope. To se mi zdi povsem normalno, gre za isto situacijo, kot jo zaznavam po vsem svetu. V Maliju smo danes veliko bolj povezani s preostalim svetom, kot v času mojega odraščanja. Tako stvari od zunaj bistveno hitreje pridejo do nas - hkrati pa zaznavam, da je odziv mladih v Maliju tako rekoč takojšen.

Na kakšen način stanje na geopolitičnem področju vpliva na vaše delo in zakaj so ta vprašanja pomembna za vaše muziciranje?

Na zadnjih treh albumih sem se posvečal razglabljanju o politiki in tudi o povsem splošnih družbenih vprašanjih. Zadnji samostojni album, ki je izšel pred albumom Samba, in je naslovljen Mon Pays, je bil v celoti odgovor na padec severnega dela Malija v roke teroristov. Šlo je za političen album, vendar sem z njim sporočal, da naj bomo preprosto biti ponosni na svojo identiteto, naj ne pozabimo na svojo zgodovino in naj se borimo proti zatiranju. Geopolitična scena vpliva na vsakogar, pa naj jo razumemo ali ne. Zame je pomembno povedati ljudem, kaj se po mojem mnenju dogaja. V Maliju niso vsi pismeni, tudi za vse preostale ni niti dandanes nujno, da so jim dostopne novice iz časopisov ali z interneta, zato moramo glasbeniki posredovati ljudem te novice. Glasbeniki smo za prebivalce Malija kdaj tudi novinarji.

Kako se počutite, ko vas označujejo za "saharskega Hendrixa"? In če si privoščimo malo špekuliranja: kakšno glasbo bi po vašem mnenju Jimi Hendrix ustvarjal danes, če bi bil še živ?

Seveda mi je v veliko čast, da me primerjamo z največjim kitaristom v vsej zgodovini. Vendar se sam seveda ne primerjam z njim. Zame je Jimi Jimi, imel je svoj slog - in jaz sem Vieux in tudi jaz imam svoj slog. Nekaterih stvari, ki jih je počel, jaz nisem sposoben, vendar obstajajo tudi stvari, ki jih počnem jaz in jih on ne bi bil sposoben. To je rezultat naših življenjskih ozadij, naše kulture in glasbe, ki smo jo podedovali od generacij pred nami. Menim, da če bi bil Jimi še živ, bi se ustvarjalno posvečal hip hopu in elektronski glasbi. Bil je zelo napreden za svoj čas in je vselej premikal meje v glasbi. Zato mislim, da bi to še naprej počel, če bi bil danes še živ … naj mu bo zemlja lahka.

Glasbeno pot ste pravzaprav začeli kot tolkalec in kasneje presedlali na kitaro. Zakaj ta sprememba in katere so lastnosti, ki delajo vsako od teh dveh izbir privlačno?

Še vedno imam zelo rad tolkala oziroma natančneje še vedno imam zelo rad kalabaš (poimenovan po splošnem izrazu za buče, iz katerih je narejen, op. n.), vendar sem se - ko mi je bilo okoli dvajset let - odločil za prehod na kitaro, ker me je zelo privlačila. Sprva samo zaradi očeta nisem želel igrati kitare in zaradi bojazni, kaj bodo govorili ljudje, če bom začel - tako kot on - igrati kitaro. Mislil sem, da me bodo vsi sodili in govorili, da nisem Ali. Zato sem se želel lotiti stvari po svoje. Vendar je s časom "klic kitare" postal premočan in sem se odločil, da se bom sam naučil igranja nanjo - poslušajoč očetove albume in tudi s preučevanjem druge glasbe s severa Malija. Kljub temu pa je bilo pri tem znanje, ki sem ga pridobil med učenjem kalabaša in bobnov, zelo koristno zame kot kitarista. Moj slog igranja kitare je zelo ritmičen in je lahko s tega vidika precej zapleten, tako da je bilo moje tolkalsko ozadje zelo pomembno pri izoblikovanju mojega sloga igranja kitare.