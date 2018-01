Glasujte za besedo leta in spišite najboljšo pesem

Zmagovalca bosta znana 12. januarja

3. januar 2018 ob 07:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

V decembru smo zbirali predloge za besedo leta in izbrali deset finalistov, zdaj pa je čas, da med njimi vi določite besedo leta.

ZRC SAZU in MMC drugič izbirata besedo leta. Med več kot 200 poslanimi predlogi je strokovna komisija izluščila deseterico tistih, ki so najbolj zaznamovale leto 2017. To so:

- anticepilec

- arbitraža

- drugi tir

- evropski prvaki

- kriptovaluta

- krožno gospodarstvo

- lažna novica

- nadlegovanje

- projektariat

- sprava

Svoj glas za besedo leta lahko oddate na tem spletnem naslovu. Glasovanje poteka do 11. januarja, vljudno vabljeni!



Prebudite pesnika v sebi

Hkrati poteka še natečaj, v katerem lahko napišete pesem, ki vključuje zgoraj izbrane besede. Ni pomembno, ali gre za sonet ali rapersko besedilo, ali ima prosti verz ali akrostih, lahko nam jo pošljete kot besedilo ali v obliki posnetka. Svoj izdelek pošljite na elektronski naslov beseda.leta@zrc-sazu.si, lahko pa ga zapišete tudi v komentarju pod to novico. Zmagovalec bo prejel zgoščenko PORKAEVA!, ki jo je pred kratkim predstavil mojster besed Iztok Mlakar. Nagrado podarja Založba kaset in plošč RTV Slovenija.

Oba - najboljša pesem in beseda leta - bosta razglašena 12. januarja.

Slavko Jerič