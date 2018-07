Glavna nagrada na festivalu Buzz@teen v Motovunu za romantično komedijo Gajin svet

Film bo 15. avgusta prikazan na festivalu v Sarajevu

25. julij 2018 ob 15:11

Motovun - MMC RTV SLO, STA

V istrskem mestecu Buzet se je končal festival filmov za mlade Buzz@teen, del filmskega festivala v Motovunu, na katerem je glavno nagrado v mednarodni konkurenci celovečernih filmov za otroke in mlade dobila družinska romantična komedija Petra Bratuše Gajin svet.

Festival se je sklenil v nedeljo.

Romantična komedija z elementi kriminalke

Gajin svet je sodobna in dinamična družinska romantična komedija z elementi kriminalke, postavljena v današnje urbano okolje, so zapisali v Felina Films.

V ospredju pripovedi je 11-letna Gaja (Tara Milharčič), ki je kot Pika Nogavička sodobnega časa - pogumna, neposredna, odločna, iskrena in srčna deklica, ki stvari rada vzame v svoje roke in se ne ustraši nobenih ovir.

Mama Nina je Zdravnica brez meja v Liberiji

Živi skupaj z očetom Petrom (Sebastian Cavazza) in štirinajstletno sestro Teo (Neža Smolinsky), potem ko se njena mama Nina (Jana Zupančič) pridruži organizaciji Zdravniki brez meja v Liberiji.

Ker so v družini čez noč ostali samo trije člani, se skušajo znova postaviti na noge in ujeti ritem vsakdanjega življenja. Gaja vadi saksofon in se zelo dobro razume s svojo učiteljico Emo (Ajda Smrekar). Rada se druži s svojim najboljšim prijateljem Maticem (Anže Gorenc), ki je sicer računalniški genij, a je hkrati tudi večna žrtev svojih močnejših sošolcev.

Gaje ob tem nič ne ustavi, da mu ne bi stala ob strani na vsakem koraku. Skupaj med drugim izpilita tudi načrt, kako rešiti sestro Teo in njeno prijateljico Dašo (Gitica Jakopin), ki sta zaradi naivnosti zabredli v svet spletnih nevarnosti, so še zapisali.

Gajin svet bo 15. avgusta prikazan na festivalu v Sarajevu, sredi septembra pa na 21. festivalu slovenskega filma v Portorožu. Na rednem sporedu slovenskih kinematografov si ga bo mogoče ogledati od 27. septembra.

N. Š.