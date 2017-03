Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Lutkovno gledališče Ljubljana na današnji dan izvaja Mojco Pokrajculjo, vsem znano pravljico, ki otroke nauči, da si vsak, ne glede na to, kaj je in kdo je, zasluži topel objem in pomoč v stiski. Foto: LGL /Urška Boljkovac Gledališče ni nekaj, čemur se lahko odpoveš že po eni slabi izkušnji. Ni nekaj, kar lahko zliješ v kalup. Lahko je trdo in nelagodno delo, a tudi prijetno in privlačno obenem. Yvette Hardie V mariborskem lutkovnem gledališču otroke danes čakajo Kocke. Jelka in Danilo se v predstavi igrata s kockami, sestavljata, oživljata in animirata "ene navadne škatle". Zgradita si domek, svojo hišico iz kock, ter v njej svet stanovalcev in dogodkov, ki se povezuje z realnimi podobami sveta: z vremenom, s fizikalnimi značilnostmi predmetov, z mejami človeškega telesa, z razmerji med osebami, s stereotipi in posebnostmi. Foto: LGM/Boštjan Lah Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Gledališče otroku odpre okno v osmišljanje sveta"

Poslanica ob svetovnem dnevu gledališča za otroke in mlade

20. marec 2017 ob 09:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Otroška gledališča po svetu danes praznujejo svetovni dan gledališča za otroke in mlade. To je tudi odlična priložnost, da svoj podmladek odpeljete na kako predstavo.

Po mnenju predsednice Mednarodnega združenja gledališč za otroke in mlade Yvette Hardie je dan svojevrsten poziv k prepoznavanju tega, kako zelo so otroci odvisni od odraslih. Ti jim omogočajo, da so kritično izpostavljeni umetnosti in gledališču.

Svetovni dan gledališča za otroke in mlade je priložnost, da se otroke odpelje v gledališče, je pozvala v poslanici. Gledališče se dogaja v posebnem času in prostoru, zato je že po svoji naravi nekaj minljivega, nekaj, kar se dogaja le v določenem trenutku.

"Pravzaprav tke nevidne vezi, da bi odprlo človeško srce ter vanj posadilo semena empatije in vzgojilo poganjke radovednosti in spraševanja, ki lahko vplivajo tako na celotni razvoj človeka kakor tudi na smer, v kateri se bo njegovo življenje odvijalo v prihodnje," je zapisala Yvette Hardie. Gledalci morajo sicer, da imajo spoštljiv odnos do gledališča, vložiti tudi nekaj napora. Kajti gledališče je "dejavnost, ki zahteva pozornost, sodelovanje, odprtost, radovednost in kritično razmišljanje".

Vsi vemo, da morajo otroci brati - kaj pa gledališka pismenost?

Veliko staršev razume neprecenljivo vrednost, ki jo ima branje. Zakaj takšnega priznanja ni deležna tudi izkušnja "prebiranja" gledališča, se sprašuje avtorica poslanice in dodaja: "Gledališče ni nekaj, čemur se lahko odpoveš že po eni slabi izkušnji. Ni nekaj, kar lahko zliješ v kalup. Lahko je trdo in nelagodno delo, a tudi prijetno in privlačno obenem. Tako bo lahko "bralec" gledališča potreboval kar nekaj časa, dokler ne bo doumel večplastnosti znakov, občutij in pomenov, ki mu jih to ponuja."

Gledališče je po besedah Yvette Hardie edinstvena izkušnja, ki otrokom pomaga, da ustvarijo povsem nove, osebne oblike pomena, kar pa zahteva njihovo udejstvovanje. Kakovost tovrstnega udejstvovanja pa se bo polagoma izboljševala s tem, ko bo rasla tudi uglašenost otrok in mladih na izkušnjo gledanja gledališke igre.

Svet je vse bolj sovražen do otrok

"Zatorej zamisli o gledališkem opismenjevanju nikakor ne smemo dojemati zlahka, prav nasprotno, tu je, da pomaga odpreti pomembno in univerzalno okno v prebiranje in osmišljanje sveta. Zelo nujno potrebne so te veščine v svetu, ki postaja vse bolj sovražen do otrok in v katerem je toliko otrok omejenih in zapostavljenih zaradi revščine, vojn, konfliktov in različnih vrst pregona," meni avtorica poslanice.

Ti otroci morajo po njenem mnenju postati naša kolektivna odgovornost, odrasli pa jim morajo omogočiti gledališko opismenjevanje na podoben način, kot si prizadevajo, da bi znali brati in pisati.

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bodo na današnji dan uprizorili pravljico Mojca Pokrajculja v priredbi Eke in Brine Vogelnik. Predstava je razprodana.

A. J.