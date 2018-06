Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Andrew Garfield je igralsko nagrado dobil za svojo vlogo v ponovno oživljeni predstavi o aidsu Angeli v Ameriki. Foto: Reuters Ste vedeli, da je enega od muzikalov na Broadwayu navdahnila risanka Spuži Kvadratnik? Foto: Reuters 69-milijonska produkcija Harry Potter in otrok prekletstva je osvojila šest tonyjev, tudi tista za najboljšo novo predstavo in najboljšo režijo. Foto: Reuters Dodaj v

"Gledališki oskarji" v znamenju Harryja Potterja in De Nirove jeze

Nagrade tony so podeljene

11. junij 2018 ob 11:27

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Na nedeljski podelitvi nagrad tony, najvišjih ameriških priznanj na gledaliških odrih, je naslov najboljšega novega muzikala osvojil The Band's Visit, zgodba o hrepenenju in osamljenosti na Bližnjem vzhodu. Akademija je tako nagradila umetniško integriteto, ne pa komercialnega potenciala ali vsem znane predloge.

Treba je namreč povedati, da je The Band's Visit sicer res nastal po filmski predlogi (izraelski film je iz leta 2007), a se je v svoji kategoriji za tonyja potegoval z veliko bolj popoularnimi zgodbami - Ledeno kraljestvo, Spuži kvadratnik in Zlobna dekleta (Mean Girls). Muzikal je na koncu osvojil deset nagrad, tudi za režijo, za skladatelja, libretista in glavna igralca (to je samo dva tonyja manj od največkrat nagrajene predstave v zgodovini, The Producers.) "Glasba ljudi navdaja z upanjem in briše meje," je v zahvalnem govoru poudaril producent Orin Wolf. "Naša predstava prinaša sporočilo enotnosti v svetu, ki se vse bolj trudi poudarjati naše razlike."

Vseeno pa so se tonyji poklinili tudi eni največjih popkulturnih senzacij zadnjih desetletij: Harry Potter in otrok prekletstva (Harry Potter and the Cursed Child), ambiciozno nadaljevanje literarne serije JK Rowling, je osvojilo nagrado za najboljšo novo predstavo. Peturna predstava, ki jo uprizarjajo v dveh delih, tematizira pa odraslo življenje in starševske skrbi Harryja Potterja, je trenutno na sporedu na Broadwayu in v Londonu, naslednje leto pa jo bodo začeli uprizarjati tudi v Melbournu.

Robert De Niro, ki je prišel na oder napovedat nastop Brucea Springsteena, je poskrbel za element političnega aganžmaja in besa. "Nič več ne velja 'Dol s Trumpom!'," je pripomnil, "zdaj je le še: 'Naj se j**e!'. Podelitev sta sicer vodila pevca Sara Bareilles in Josh Groban, pevski zbor srednje šole Douglas iz Parklanda, tiste šole, ki je bila februarja tarča strelskega napada, pa je odpel ganljivo priredbo pesmi Seasons of Love iz muzikala Rent. (Posebno nagrado je dobila Melody Herzfeld, učiteljica gledališkega krožka na tej srednji šoli. med strelskim napadom je skrila 65 otrok, pozneje pa jim je pomagala izražati čustva in svoje travme pred uprizoritvene umetnosti.)

Springsteen je nagrado za posebne dosežke dobil v zahvalo za svoj večno razprodani šov Springsteen on Broadway, s katerim je na oder pripeljal akustične različice nekaterih svojih slavnih skladb in zgodbe iz svoje avtobiografije.

Sedemurna predstava Angels in America je postala najboljša ponovno oživljena predstava; že pred tem je veljala za eno najvplivnejših in najboljših ameriških dramskih del 20. stoletja. Andrew Garfield je dobil nagrado za najboljšo glavno vlogo, za lik Priorja Walterja, istospolno usmerjenega moškega, ki v boju z aidsem dobi preroške moči in se sreča z višjimi silami. Nathan Lane je postal najboljši igralec v gostujoči vlogi; igra koleričnega desničarskega odvetnika, ki ima na skrivaj odnose z moškimi in na koncu umre za aidsom.

Nagrado za življenjsko delo sta prejela Andrew Lloyd Webber, eden najuspešnejših gledaliških producentov vseh časov, in plesalka Chita Rivera, ki je med drugim znana kot Anita iz Zgodbe z Zahodne strani. Komik John Leguizamo je posebno priznanje dobil za svojo monokomedijo Latin History for Morons. z zahvalnim govorom - "Rad bi samo rekel, da sem priseljenec, ne pa žival" - se je obregnil ob nedavno izjavo predsednika Trumpa.

A. J.