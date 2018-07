Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Polaganju ljubljanskih kamnov v ponedeljek sledi odprtje inštalacije v Judovskem kulturnem centru, posvečene 587 slovenskim žrtvam holokavsta, avtorjev Mirana Moharja in Vadima Fiškina, ter odprtje razstave pomanjšanih portretov iz serije plakatnih portretov, ki so delo Vuka Čosića in Marka Plahute. Foto: EPA "Oče" spotikavcev Gunter Demnig je ta projekt zagnal leta 1992 z namenom ohranitve spomina na žrtve nacizma. Zamislil si je namreč, da bi na pločnik pred stavbami z njihovim zadnjim naslovom namestili spominske granitne kocke. Spotikavci so tako danes postavljeni v več kot 610 mestih v Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem, Nizozemskem, v Belgiji, na Češkem, na Norveškem in v Ukrajini. Foto: EPA Sorodne novice Wagner v pismu o "destruktivnem vplivu Judov na moderno kulturo" Množica nacističnih predmetov odkrita v Argentini Evropski dan v znamenju judovske kulture Dodaj v

Glejte, kam stopate: spotikavci bodo opominjali na zgodbe izbrisanih ljubljanskih Judov

Projekt napovedujejo plakatni portreti

30. julij 2018 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Spletni interaktivni umetnik Vuk Ćosić je s podjetjem Tam-Tam in v sodelovanju z Markom Plahuto pripravil plakatne portrete judovskih meščanov Ljubljane, ki so bili med holokavstvom odpeljani v koncentracijska taborišča, s čimer pa napovedujejo daljnosežnejši projekt na tleh prestolnice.

Projekt je naslovljen Undeleted - Rekonstruirani portreti izbrisanih ljubljanskih judovskih someščanov, plakati pa so postavljeni v bližini njihovih zadnjih bivališč. Skozi čas so se ohranili fotografski portreti približno polovice izbrisanih Judov, za drugo polovico je Čosić družno s Plahuto razvil posebno metodo digitalne rekonstrukcije videza poetic fake. Obraze sta na novo ustvarila s sestavljanjem internetno dostopnih fotografij ljudi z istim imenom in oziroma ali priimkom iz približno istega obdobja.

Iz hebrejskih črk izrisani obrazi

Čosić namreč izhaja iz teze, da izbrisani živijo v razpršenem digitalnem spominu interneta, in jih je treba na novo sestaviti oziroma od-izbrisati, kakor je torej tudi naslovljen projekt. Portrete je oblikoval iz črk hebrejske abecede, kar prinaša dvojni učinek: če portret na velikih uličnih plakatih opazovalce gleda od daleč, se izriše kot portret, s približevanjem pa postaja besedilo, je pojasnjeno v sporočilu za javnost.

Od petka je na ogled niz plakatnih portretov, ki so nastali v dialogu s postavitvijo spominskih kamnov Spotikavcev v Ljubljani. Gre za akcijo v spomin na pogrom Judov v Ljubljani in Sloveniji, ki sledi ideji umetnika Gunterja Demniga. Projekt je začel leta 1992. Da bi ohranili spomin na žrtve nacizma, si je zamislil, da bi na pločnik pred stavbami z njihovim zadnjim naslovom namestili spominske granitne kocke. Spotikavci so tako danes postavljeni v več kot 610 mestih v Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem, Nizozemskem, v Belgiji, na Češkem, na Norveškem in v Ukrajini.

Prve tlakovce spomina so v Sloveniji položili leta 2012 v Mariboru, v organizaciji Judovskega kulturnega centra in v sodelovanju s Sinagogo Maribor, Mini teatrom in Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti pa bodo prve Spotikavce namestili tudi v Ljubljani.

Prvi del akcije z geslom En kamen. Eno ime. Ena oseba. se bo začel v ponedeljek, 6. avgusta. Prva dva spotikavca bosta na Cankarjevem nabrežju 1 skupaj z Demnigom položila predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega zbora Matej Tonin. Kamne bodo nato položili še na drugih lokacijah v prestolnici, zadnjega na ta dan na Križevniški ulici 7.

Simbolična vrnitev 23 ljubljanskih Judov

V slovenski prostor se bo tako simbolično vrnilo prvih 23 meščanov Ljubljane, Judov in njihovih svojcev, Slovencev, ki so bili zaradi porekla ter nacističnega načrta iztrgani iz svojih domov in odpeljani v različna koncentracijska taborišča po Evropi. V holokavstu je bilo uničene več kot 90 odstotkov slovenske judovske skupnosti, ki si po tem ni več nikoli opomogla.

Polaganju kamnov v ponedeljek sledi odprtje inštalacije v Judovskem kulturnem centru, posvečene 587 slovenskim žrtvam holokavsta, avtorjev Mirana Moharja in Vadima Fiškina, ter odprtje razstave pomanjšanih portretov iz Čosićeve serije plakatnih portretov.

