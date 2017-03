Glenn Close, strupena markiza iz Nevarnih razmerij, praznuje 70 let

Ena bolj markantnih filmskih in odrskih igralk

19. marec 2017 ob 14:03

Washington - MMC RTV SLO/STA

Nedavno so krožila ugibanja, ali bo ameriška igralka Glenn Close pri 70 letih postala najstarejše dekle Jamesa Bonda, vendar se to do zdaj ni zgodilo … Nikoli ne reci nikoli.

Glenn Close, ki se je rodila 19. marca 1947 v mestu Greenwich v ameriški zvezni državi Connecticut, je v svetu filma debitirala leta 1982 z vlogo v filmu Garpov svet v režiji Georgea Royja Hilla. Mnogim se je najbolj vtisnila v spomin z markantno vlogo v filmu Nevarna razmerja, v katerem je leta 1988 upodobila markizo de Merteuil, ki se hoče maščevati nekdanjemu ljubimcu Gercourtu, ki jo je zapustil zaradi druge ženske.

Glenn Close velja za eno najbolj priznanih igralk svoje generacije. Z gledališko kariero je začela leta 1974, ko je nastopila v predstavi Love for Love. Do začetka 80. let preteklega stoletja je nastopala tako v gledaliških predstavah kot v muzikalih. Prvo gledališko nagrado tony za igro je prejela leta 1983 za vlogo v broadwajski produkciji The Real Thing.

Po filmu Garpov svet je nastopila še v filmih The Big Chill (1983) in Rojen za bejzbol (1984) ter bila za vse te tri stranske vloge nominirana za oskarja. V drugi polovici 80. let so ji zasluženo začeli namenjati glavne vloge.

Od obsedene ljubimke, spletkarske markize do moškega, ujetega v ženskem telesu

Nominacije za oskarja za glavno žensko vlogo si je prislužila za filme Usodna privlačnost v režiji Adriana Lynea (1987), v katerem je nastopila ob Michaelu Douglasu, Nevarna razmerja režiserja Stephena Frearsa z Johnom Malkovichem in za film Albert Nobbs v režiji Rodriga Garcie iz leta 2011, v katerem je igrala žensko, ki je več kot 30 let živela kot moški.

Glenn Close je med drugim zaigrala tudi v televizijskih produkcijah, kot je Škandal gospe polkovnice (1995) v režiji Jeffa Blecknerja. Prvi zlati globus ji je prinesla vloga v televizijskem filmu iz leta 2003 Lev v zimi v režiji Andreja Končalovskija, drugega pa vloga Patty Hewes v televizijski seriji Nevarna igra. Znana je tudi njena upodobitev Krutele v 101 dalmatincu, nazadnje pa je nastopila v filmu The Girl With All The Gifts v režiji Colma McCarthyja.

Kako kaže razmerju z Bondom?

Producenti franšize filmov o Jamesu Bondu naj bi se jo trudili že večkrat pridobiti, a naj igralka ne bi imela časa zaradi zapolnjenega urnika. Do danes se z nazivom najstarejšega Bondovega dekleta ponaša Monica Bellucci, ki je pri starosti 50 let nastopila v zadnjem filmu Spectre ob Danielu Craigu.

Leta 2014 se je Glenn Close vrnila na Broadway, kjer trenutno kot Norma Desmond igra v predstavi Sunset Boulevard. V 40-letni igralski karieri je nanizala številne velike vloge, od nagrad se torej ponaša z dvema zlatima globusoma in tremi gledališkimi nagradami tony. Manj znano pa je, da vse od leta 1995 posoja glas Homerjevi materi Moni v animirani seriji Simpsonovi avtorja Matta Groeninga.

P. G.