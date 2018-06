Godibodi tokrat v ambientu Ljubljanskega gradu

Trije festivalski dnevi s sedmimi zasedbami

7. junij 2018 ob 10:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Festival Godibodi že desetletje skrbi za promocijo kakovostne slovenske avtorske in etnoglasbe, ki "težje najde pot do odprtih ušes". V tem času je dogodek zamenjal že nekaj prizorišč, letos se seli na Ljubljanski grad, kjer bodo po prepričanju umetniškega vodje dogodka harmonikarja Janeza Dovča našli novo občinstvo, nove priložnosti in nove produkcijske razsežnosti za tovrstno glasbeno ustvarjanje.

Festival vrata odpira danes, do 9. junija pa bo postregel z nastopi sedmih zasedb, med njimi tudi znanimi imeni festivala. Dovč pravi, da je ponosen, da z ekipo že desetletje kontinuirano odpira prostor sveži, neuveljavljeni slovenski glasbi. Kot je spomnil, je festival začel pot v Stari mestni elektrarni, sledil je Oder pod zvezdami v lutkovnem gledališču, zadnjih nekaj let pa je potekal na letnem vrtu hostla Celica.

Letos, in po Dovčevih napovedih vsaj še trikrat, ga bo gostil Ljubljanski grad - prva dva večera Hribarjeva dvorana, po njegovem mnenju akustično zelo primeren prostor za zasedbe, ki jih uvrščajo v festival, zadnji večer pa grajsko dvorišče.

Program Godibodi nastaja spontano, pravi. Prejemajo različne predloge, vedno pa jih je več, kot jih lahko uresničijo. Po tradiciji bo povezan z ustvarjalnim poljem oziroma založbo Celinka in sveže izdanimi ploščami. V prvem večeru se bodo predstavile zasedbe Šlajn, Buh in Nula Kelvina.

Glasbeni fotoalbum o najlepših življenjskih trenutkih

Šlajn je avtorski projekt kitarista Gašperja Kržmanca, poimenovan po avtohtoni ribi iz Cerkniškega jezera, iz okolja katerega izhaja večina zasedbe. Po njegovih besedah je bil mišljen kot šaljiv projekt, po prelomnih življenjskih dogodkih pa je nastal "neke vrste glasbeni fotoalbum" z osebnimi pesmimi o najlepših življenjskih trenutkih. Ploščo je naslovil Ljubezenske.

Buhov samostojni projekt in Godibodijevi povratniki

Kitarist in pevec Uroš Buh je po letih sodelovanja z drugimi zasedbami, kot sta Same babe in Zaklonišče prepeva, izdal samostojni izdelek, ki je bil v osnovi v angleškem jeziku, potem pa je besedila napisal znova v slovenščini. Nula Kelvina so povratniki festivala Godibodi, letos s četrtim albumom Kdo za vraga so. Pred tem so izdali žanrsko različne plošče, med njimi z glasbo za gledališče.

Drugi dan festivala prinaša nastope zasedb Orkestrada, Počeni škafi in Yanu. Prva bo predstavila album Utrip, poimenovan po skladbi, s katero so pred petimi leti zmagali na festivalu slovenskega šansona na Radiu Slovenija. Drugi bodo predstavili ploščo Stroj za sušenje solz, ki vsebuje tako šansonske kot neworleanške ulične zvoke, v njihovem instrumentariju pa sta tudi ribežen in škaf bas. Yanu je projekt kitarista in pevca Jana Tomšiča, znanega iz zasedbe Caminoigra.

Za sklep sprehod po opusu Roka Viličnika

Zadnji večer bo rezerviran za festivalsko produkcijo Metulji gredo v nebo, ki bo popeljala skozi opus Roka Vilčnika, avtorja pesmi za različne izvajalce in zasedbe, kot so Neisha, Patetico, Papir in Pliš. Ob zasedbi, značilni za poprock bend, obogateni s še nekaj instrumenti, jih bodo izvedli Aleksandra Ilijevski, Maja Keuc, Bilbi, Ana Mravlje, Noa Vilčnik in Brodolomec. Za uvod pa se bo predstavila še ena pevka, za katero piše besedila - Taja Božič z zasedbo Krikwaalds, s katero je izdala ploščo Divji svet.

M. K.