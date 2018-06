Googlova skrb za ogroženo kulturno dediščino na iraških tleh

Projekt na platformi Google Arts & Culture

9. junij 2018 ob 14:28

New York - MMC RTV SLO

Google in Svetovni sklad za spomenike (World Monuments Fund) sta zagnala projekt, v okviru katerega so iraško kulturno dediščino, ki je že uničena ali pa ji grozi uničenje, naredili dostopno kar najširši javnosti.

Ameriški tehnološki velikan se je povezal s to kulturno organizacijo iz New Yorka in tako je nastal niz spletnih razstav, ki jih tvorijo posnetki, narejeni z brezpilotnimi letalniki, tridimenzionalni modeli in drugi videoposnetki. Na ta način opozarjajo na prizadevanja za ohranitev nepremične, še posebej arhitekturne, dediščine Iraka.

Projekt je te dni zaživel na platformi Google Arts & Culture in vključuje torej iz neba narejene posnetke starodavnih mest in konstrukcij, kot sta stopničasti stolp v Borsippi in slavni obok Taq-i Kisra, ki velja za mejnik v arhitekturi in je največji obok iz nearmirane opeke na svetu. Na ogled so tudi tridimenzionalni modeli arhitekture, ki ne obstaja več, kot so znana babilonska Ištarina vrata, in dokumentirana najdišča, ki so jih poškodovali ali uničili privrženci Islamske države, vključno s tistimi v mestih Nimrud, Hatra in Mosul.

Širše občinstvo in bogatejše zgodbe

Sodelovanje z Googlom "omogoča, da dosežemo širše občinstvo in podamo bogatejšo zgodbo na podlagi tehnološke podpore, ki jo zagotavljajo," je za Art Newspaper povedala Lisa Ackerman, izvršna podpredsednica Svetovnega sklada za spomenike. "To je izredna priložnost za deljenje znanja, ki pomaga javnosti razumeti, zakaj so določene lokacije pomembne in kako so povezane s kulturno identiteto. Glede na pretrese na Bližnjem vzhodu v zadnjem desetletju in na nasilje, ki je še vedno očitno na toliko lokacijah, je platforma opomnik, da so novice, ki jih beremo o tem, povezane z dejanskimi kraji in ljudmi, ki živijo v bližini teh območij."

Med najbolj dramatičnimi zgodbami je uničenje znamenite velike mošeje s poševnim minaretom Al Nuri v Mosulu, ki jo je Islamska država razstrelila lani. Kot je znano, je junija leta 2014 v tej mošeji vodja Islamske države Abu Bakr Al Bagdadi razglasil "kalifat".

Platforma vključuje tudi informacije o lokacijah, ki potrebujejo zaščito ali obnovo, kot sta na primer trdnjava v Arbilu in most Dalal, oba se nahajata v kurdskem predelu Iraka.

"Po vsem svetu so spomeniki - naša arhitekturna dediščina, nenadomestljivi delci naše zgodovine - ogroženi zaradi naravnih nesreč, vojn in prekomernega turizma," pravi Chance Coughenour, programski menedžer za Google Arts & Culture. "Vemo, da lahko sodobna tehnologija pomaga ohranjati te lokacije podrobneje kot kdaj koli prej. Ti podatki se lahko uporabijo ne le za izmenjavo zgodb o teh lokacijah na nove načine, kot sta navidezna resničnost in tridimenzionalni prikaz, temveč lahko pomagajo tudi pri dejanskih fizičnih obnovitvenih prizadevanjih na terenu."

Mesečno več kot 500 milijonov z umetnostjo povezanih iskanj

Coughenour je dodal, da Googlovo sodelovanje s kulturnimi institucijami izhaja iz njegovega poslanstva "organizirati svet informacij ter ga narediti razpoložljivega in uporabnega" za širšo javnost. Izpostavil je še, da so ljudje očitno željni učenja na tem področju, saj pri Googlu beležijo več kot 500 milijonov z umetnostjo povezanih iskanj na mesec.

Dotični projekt z iraško arhitekturo je del "naslednjega poglavja pobude za obvarovanje dediščine, pri kateri dejavno sodelujemo s partnerji po vsem svetu," je dejal Coughenour. Ob tem je izpostavil še sodelovanje z družbo CyArk, ki se ukvarja z digitalnim arhiviranjem in jim je pomagala ustvariti tridimenzionalne modele Ištarininih vrat in templja Nabu-sha-Khare, ter z Britanskim muzejem, ki jim je posredoval slike majevskih predmetov in zbirko odlitkov rezbarij raziskovalca iz 19. stoletja Alfreda Maudslaya.

P. G.