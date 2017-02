Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Naslovna vloga v filmu in nadaljevanki je pripadla Goranu Višnjiću, 62-letni Ante Gotovina pa pri pripravah projekta ni želel sodelovati. Na režijski stolček bo sedel Antun Vrdoljak, HRT naj bi začel celovečerec in nadaljevanko snemati še ta mesec. Foto: AP/EPA Sprva se je ugibalo, ali bo prvo generalovo ženo Gotovine igrala Penelope Cruz, a so ustvarjalci pojasnili, da je cena angažmaja Cruzove višja kot celotni stroški enega izmed osmih nadaljevanj Generala. Foto: EPA Sorodne novice Gotovina: Vojna spada v zgodovino, obrnimo se skupaj v prihodnost Gotovina: Na operacijo Nevihta sem ponosen Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Goran Višnjić kot Ante Gotovina, glavni lik filma in nadaljevanke

Začetek snemanja filma in nadaljevanke

9. februar 2017 ob 14:56

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Ante Gotovina je bil pripadnik francoske tujske legije, med vojno na Hrvaškem se je priključil hrvaški vojski, po haaški obtožnici se je nekaj let skrival pred preiskovalci in po aretaciji prebil sedem let v priporu ...

Hrvaška radiotelevizija (HRT) je pred kratkim potrdila, da bo filmska ekipa na čelu z režiserjem Antunom Vrdoljakom še v tem mesecu začela snemati celovečerec in nadaljevanko z naslovom General o upokojenem hrvaškem generalu Anteju Gotovini. Naslovno vlogo so zaupali hrvaškemu igralcu s hollywoodsko kariero Goranu Višnjiću, 62-letni Gotovina pa pri pripravah projekta ni želel sodelovati.

Nadaljevanka prihodnje leto na HRT-ju

Hrvaški mediji so ugibali, ali bo prvo generalovo ženo igrala Penelope Cruz, a so iz filmske ekipe za današnji Jutarnji list pojasnili, da je cena angažmaja Cruzove višja kot celotni stroški enega izmed osmih nadaljevanj Generala. Vrednost projekta je ocenjena na nekaj manj kot deset milijonov kun (1,3 milijona evrov). Na HRT-ju naj bi nadaljevanko General predvajali prihodnje leto.

Kot Višnjićevi morebitni partnerici tako zdaj omenjajo hrvaški igralki Natašo Janjić in Zrinko Cvitešić. Potrdili so tudi udeležbo vrste drugih znanih hrvaških igralcev, kot so Rene Bitorajac, Goran Bogdan, Tarik Filipović, Ivo Gregurević, Mustafa Nadarević in Goran Navojec.

Bojevnik, pustolovec, general ...

Projekt temelji na knjigi hrvaškega novinarja in publicista Nenada Ivankovića Bojevnik, pustolovec, general. Scenarij je napisal 85-letni Vrdoljak, ki je poudaril, da je imel Gotovina "neverjetno življenje" in da ni "ameriškega dramaturga", ki bi lahko osmislil posamezne dogodke iz generalovega življenja. Poleg celovečerca bodo posneli še osem 50-minutnih delov nadaljevanke.

… in gojitelj tunov

Ante Gotovina je bil pripadnik francoske tujske legije, ki je posredovala na različnih delih sveta. Med vojno na Hrvaškem se je priključil vrstam hrvaške vojske, po haaški obtožnici iz leta 2001 se je nekaj let skrival pred preiskovalci. Po aretaciji je bil sedem let v haaškem priporu. Nato je bil leta 2012 oproščen vojnih zločinov proti Srbom med hrvaško operacijo Nevihta leta 1995 in po njej, temu pa sta sledili posvečanje podjetništvu in gojenje tunov na območju Zadra.

Snemanja bodo potekala na različnih lokacijah na Hrvaškem in v Franciji, prve kadre naj bi posneli 20. februarja na Velebitu.

