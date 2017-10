Gorici z obeh strani meje bosta skupaj postali prestolnica plesa

Drevi na ogled prva predstava

19. oktober 2017 ob 12:37

Nova Gorica - MMC RTV SLO

V okviru četrtega italijanskega festivala sodobnega plesa bosta Gorica in Nova Gorica skupaj postali prestolnica plesa. Dogodek bo prvič čezmejen, saj bo nekaj predstav gostilo gledališče SNG Nova Gorica.

Projekt NID Platform, ki ga organizira Artisti Associati – Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, je največja in najpomembnejša mednarodna platforma novega italijanskega plesa, ki navezuje stike med italijanskimi skupinami in trgom ter italijansko in mednarodno stroko in tako skrbi za opaznost italijanske scene.

Po prejšnjih izdajah – Lecce in Brindisi, 2012; Pisa in Pontedera, 2014; Brescia 2015 – se bo NID Platform predstavila od 19. do 22. oktobra v Gorici, ki kot čezmejno mesto prinaša novost, in sicer sodelovanje s Slovenijo, natančneje z Novo Gorico, po zaslugi sodelovanju s SNG-jem – Slovenskim narodnim gledališčem Nova Gorica.

Na festivalu, ki slavi umetnost plesa, navdihuje in povečuje univerzalni jezik telesa in gibanja, bo v štirih intenzivnih dneh 17 predstav. Program vključuje tudi gostujočo predstavo, izbrano izmed najpomembnejših na italijanskih odrih: v Gorici bo nova produkcija Aterballetto, sestavljena iz dveh koreografij, pod okriljem Cristiane Morganti (plesalka Pine Bausch) in Hofesh Shechter.

.



.

Štiri gledališča

Predstave bodo v treh gledališčih v Gorici, Teatro Comunale Giuseppe Verdi, Kulturni dom in Kulturni center Lojzeta Bratuža ter v zgodovinskem Palazzu de Grazia, in v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. To bo gostilo tri predstave: v četrtek, 19. oktobra, bo ob 20.45 plesna skupina Kinkaleri/Le Supplici predstavila Hekla, v petek, 20. oktobra, bo ob 22.30 plesna skupina Aldes predstavila In girum imus nocte et consumimur igni (Roberto Castello), in v soboto, 21. oktobra, ob 19.00 pa plesna skupina Spellbound Mysterous engine.

Druge predstave plesnih skupin so Opus Ballet, Compagnia Van – z dvema predstavama - Compagnia MM Contemporary Dance Company, Compagnia Artemis Danza, Compagnia Codeduomo, Balletto di Roma, Compagnia Collettivo Cinetico, Compagnia Simona Bucci, Compagnia Cab 008, TIR Danza, Compagnia Zebra ter furlanska La compagnia Arearea s predstavo “Le Quattro Stagioni_from summer to autumn” avtorev Marte Bevilacqua in Roberta Cocconija, ki se predstavlja z veliko spontanostjo in svežino v zvokih Le Quattro Stagioni skladatelja Vivaldija.

Na dogodku več kot 300 strokovnjakov

Od ustanovitve leta 2012 do danes platforma NID vzbuja vse večje zanimanje, kar dokazuje z udeležbo z več kot tristo italijanskih in mednarodnih strokovnjakov, akreditiranih za dogodek.

Mednarodni odbor za umetnost, kjer izstopajo Anglež John Ashford, direktor evropskega omrežja Aerowaves, Natalia Casorati, umetniška direktorica festivala Interplay v Torinu, Giacomo Cirella iz Mestnega gledališča Vicenza, Angela Fumarola, umetniška sodirektorica festivala Armunia v Castiglioncello, Španka Natalia Simo Alvarez, direktorica Teatros del Canal in Canal Dance Center v Madridu, ter Hrvatica Gordana Vnuk, ustanoviteljica in umetniška direktorica filmskega festivala Eurokaz v Zagrebu, je izbral 16 najboljših skupin, ki predstavljajo glavni program NID Platform. Dobro znana imena ali za koreografe, ki se šele uveljavljajo, združuje v bogat program, namenjen akterjem, kritikom in občinstvu plesne umetnosti. Na programu so tudi srečanja, ki so namenjena bolj poglobljenemu spoznavanju.

G. K.