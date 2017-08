Gospod Darcy kot darker? Čas je za temačno in sodobno Prevzetnost in pristranost

Prihaja še ena ekranizacija klasičnega romana

9. avgust 2017 ob 09:16

London - MMC RTV SLO

Prihaja še ena adaptacija klasičnega romana Jane Austen Prevzetnost in pristranost, ki bo romantični pripovedi, ki se sicer dogaja na prelomu iz 18. v 19. stoletje, dodala temačnejše tone in jo preselila v 21. stoletje.

Tako bo nova televizijska serija nastala 22 let po znameniti različici, v kateri je v vlogi gospoda Darcyja nastopil Colin Firth, Jennifer Ehle pa je upodobila Elizabeth Bennet, eno izmed petih hčera družine Bennet, na katero je osredotočena zgodba. Mati želi namreč svojih pet hčera kar najhitreje dobro in bogato poročiti. Poleg televizijske serije s Firthom je znamenit tudi film iz leta 2005, v katerem je igrala Keira Knightley.

Snemanje posodobljene različice je napovedal Damien Timmer iz britanske neodvisne produkcijske hiše Mammoth Screen, ki se je lotila projekta. "Vsaka generacija potrebuje svojo priredbo tega popolnega romana," je prepričan Timmer. Snemanje serije naj bi bilo zaupano ekipi, ki sicer stoji za prav tako zgodovinsko televizijsko serijo Poldark.

Pisanje scenarija je zaupano Nini Raine, ki je poudarila, da pravzaprav ni videla nobene od številnih predhodnih različic. Ob tem je izrazila upanje, da ji bo uspelo ujeti "temačno inteligenco Austenove – iskrivo, da, vendar iskrivo kot granit," poroča BBC. Za zdaj pa so odzivi javnosti – tako laične kot strokovne – zelo različni.

Jane Austen (1775—1817) je leta 1787 začela pisati kratke novele, verze in osnutke iger. Njeno prvo resnejše besedilo je kratki roman v pismih Lady Susan. V angleški in evropski književnosti si je ob romanu Prevzetnost in pristranost trajno mesto zagotovila še z deloma Razsodnost in rahločutnost (1811) ter Emma (1815), oba sta zaživela tudi v filmskih verzijah.

Eno najznamenitejših del svetovne književnosti

Sloviti roman Austenove Prevzetnost in pristranost je bil prvič objavljen januarja 1813, šele 16 let po nastanku. Ljubezenske tegobe in razprtije angleških podeželskih posestnikov na prelomu iz 18. v 19. stoletje je bila v knjižni obliki do danes prodana v več kot 20 milijonih izvodov.

Z angleškega podeželja preteklih stoletij do plešočega Bollywooda in gomazečih zombijev

Sicer pa so že pretekle televizijske in filmske predelave dokazale, da je zgodbo mogoče prilagoditi tako različnim kulturam kot načinom umetniškega izražanja.

Zadnja je bila lanska v film prelita Prevzetnost in pristranost in zombiji (Pride and Prejudice and Zombies), v kateri družino Bennet napadejo zombiji, toda dekleta si v sočni predelavi književne klasike za podvezice zataknejo bodala. Ne glede na to, da grozi apokalipsa, ostaja prva skrb družine najti hčeram primerne, povrhu pa mogoče tudi premožne snubce. Obstaja pa tudi bollywoodska različica, ki nosi naslov Bride & Prejudice (Nevesta in pristranost).

P. G.